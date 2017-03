Se descargó en Twitter, dolida con su círculo íntimo

15/03/2017 -

La sobrina de Mauricio Macri (58) está acostumbrada a las críticas. Las recibió cuando cuestionó algunas políticas del gobierno de su tío, y también cuando le mandó un cariñoso feliz cumpleaños vía Twitter a Cristina Fernández de Kirchner. Lo llamativo es que ahora parece que las reprobaciones llegaron desde su círculo íntimo.

"Me duele en el alma que familiares míos dejen de llamarme o me den la espalda por quién soy y como pienso", escribió la joven actriz y bailarina en Twitter, donde acumula casi 9 mil seguidores. Y agregó, contundente: "No voy a dejar de ser quien soy".

Luego, siempre enigmática, sin decir a quien puntualmente iba dirigido su mensaje, sumó: "Si el amor pasa por pensar igual, no es amor". Naiara es hija de Alejandro Awada (55), hermano de la Primera Dama, Juliana Awada (42). Y este año se puso como objetivo ingresar al Bailando.

"Es como que empecé a jugar el juego del medio...Por otro lado, no tengo nada en contra de la gente que va por mediática, por ahora para la gente soy conocida por ser ‘la sobrina de...", pero yo sólo quiero ser conocida por cómo bailo o actúo", explicó a Clarín sobre su intención de ser parte del programa de Marcelo Tinelli (56), al cual la había invitado el año pasado a participar su amigo Fede Bal.