Qué dijo Loan del viaje de Charlotte

15/03/2017 -

Tras un verano donde Charlotte Caniggia y Loan dieron que hablar por su turbulenta relación, con acusaciones de infidelidad y graves versiones de que la mediática era víctima de violencia de género por parte de su pareja, la hija de Mariana Nannis y Claudio Caniggia viajó a Europa.

"Camuflada" para pasar inadvertida, Charlotte partió rumbo a Roma para reencontrarse con su familia mientras que Loan se quedó en Buenos Aires.

El cantante aseguró que "con Charlotte todo está bien, seguimos de novios. No hay motivos para que nuestra relación se termine". Sin embargo, Mariana Nannis, la madre de Charlotte, piensa todo lo contrario, "No me parece un chico para mi hija, ni para ninguna chica", manifestó respecto del problemático Loan.

"Si a ella le entró una basura en el ojo, espero que se le pase. En algún momento se la van a sacar. Acá, en Marbella y en Málaga también, hay unas clínicas de ojos buenísimas. Capaz que cuando vuelve se le va la basura que tienen en el ojo. Loan no me parece una buena persona. Es una basura. A veces uno se enamora de la gente equivocada", agregó.