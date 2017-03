Marcelo Tinelli ya tiene una postulante para ocupar el lugar de "mujer no famosa" en la pista del Bailando por un sueño 2017

15/03/2017 -

El pasado 10 de marzo Marcelo Tinelli reveló que este año quiere una mujer "no famosa" para el Bailando 2017. Enseguida, el conductor recibió miles de mensajes de cientos de candidatas de distintos puntos del país.

En San Juan hay un nombre que suena fuerte para la competencia de ShowMatch. Se trata de Karina Palacio. Tiene 43 años, es separada, profesora de gimnasia, tiene tres hijos (Macarena, Sol y Felipe) y un cuerpo escultural. Sus alumnas de fitness iniciaron una campaña en las redes para que sea convocada por Marcelo Tinelli.

En dicha provincia es popular por haber participado de distintos programas en la TV loca, como A Media Mañana, uno de los ciclos matutinos de mayor audiencia de San Juan.

"Mis alumnas quieren que esté en el Bailando. Me gustaría ir para representar a la escuelita que amadrino, Los tigres del este. Una causa justa: chicos de pie de palo, que necesitan mucho de nosotros. Cuento con el apoyo de toda mi provincia", fue el mensaje que le envió Karina a Tinelli por medio de las redes sociales.

Lo cierto es que no es la única "no famosa" que se postuló para el certamen más popular de la TV. De todos modos, su historia seguramente no tardará en llegará a los oídos del conductor.