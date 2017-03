El hijo de Gustavo Cerati salió a bancar al cantante en Twitter

15/03/2017 -

Las dos muertes en el show del sábado del "Indio" Solari (68) abrieron una grieta entre músicos y periodistas. Hay colegas del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota que lo apoyan y hay otros que lo critican duramente. Uno de los que está a favor del "Indio" es Benito (23), el hijo del fallecido Gustavo Cerati, el mismo que en la década del ‘80 y ‘90 vivió la rivalidad entre las "hinchadas" de Soda Stereo y Los Redondos.

Alejándose de cualquier antagonismo, Benito se puso del lado del "Indio" y afirmó que, para él, el músico está exento de cualquier problema que suceda con el público. "El artista debería no tener que ver con cualquier tipo de accidente que suceda en un show. ¿Qué sucede hoy que le estamos echando la culpa?", expresó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Claro, ante su opinión, aparecieron decenas de comentarios de parte de sus casi 37 mil seguidores. Y, en su mayoría, con duras críticas hacia el líder ricotero. "El artista no puede desligarse del cargo que le toca. Perdón Beni, pero es así y más este ‘artista’", se indignó uno. "Sucede que en este caso el artista tiene bastante que ver con la organización de la cosa. No va por un cachet"; ""Indio" Solari: ‘Mi público no entiende el sold out’. Sabiendo eso convoca 300.000 personas con mala organización, negligencia pura", completaron otros.

Estos cuestionamientos hacia el artista que convocó a más de 300 mil personas en Olavarría también aparecieron desde el lado de los periodistas: Alejandro Fantino, Jorge Lanata, Eduardo de la Puente, Bobby Flores y Bebe Contepomi, entre otros.