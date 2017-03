El biógrafo del "Indio" aseguró que lo ve con una tristeza atroz

15/03/2017 -

Marcelo Figueras, periodista, novelista, amigo y biógrafo de Carlos ""Indio"" Solari, estuvo el sábado a la noche en el escenario donde se realizó el recital en Olavarría. Desde su lugar pudo ver lo mismo que el cantante en el momento que se frenó el show. Ayer habló con Radio del Plata.

"Yo no quiero hablar en nombre del "Indio". El "Indio" está con una tristeza atroz por la muerte de estas dos personas, por más que hayan muerto por causas que no echarían las clases de sombras que quieren echarle a él encima. Pero no dejan de ser dos personas muertas y eso es una tragedia en sí misma", dijo.

Y agregó: "Uno de los muertos, aparentemente, es por un problema de adicción. Y el otro por una trombosis que es una causa de muerte relativamente natural. Si a estas dos personas les pasaba lo mismo una hora y media después, estarían lejos del predio".

A raíz de que fue él quien una semana antes del show publicó en las redes sociales, en nombre del "Indio" Solari, una especie de advertencia señalando que había "intereses oscuros que pueden alterar la fiesta", ayer sostuvo: "No creo en una conspiración a la House of Cards. Yo tenía el temor desde antes y el "Indio" lo intuía también. Por eso estuvimos hablando con la gente para que tuviese cuidado. Había una especie de caldo que se estaba armando como para tratar de explotar cualquier cosa que pudiese llegar a pasar".

El futuro

Sobre el futuro del "Indio" y los recitales, el periodista dijo: "No puedo decir si el "Indio" anunciará si no tocará más en vivo. Lo que hay que esperar ahora es que actúe la Justicia". Sobre la productora y las fallas en la organización, Figueras dijo que el concierto "fue organizado por la misma productora con la que viene trabajando (el "Indio") desde hace años y con la que tuvo buenos resultados. Y estamos hablando de conciertos de decenas de miles de personas", remarcó.

Figueras cuestionó el tratamiento de los medios sobre lo sucedido en Olavarría. "Tengo la sensación de que hoy martes por la mañana estamos en el punto caramelo de un caso de psicosis colectiva. Qué pasó realmente, de qué estamos hablando: hubo dos personas que murieron adentro del predio durante el concierto, y por las razones que dijimos, no por una avalancha. De todo lo demás que estamos hablando es de lo que podría haber pasado. Y no digo que no haya que hablarlo", subrayó.

Lo que vio desde el escenario

Figueras vivió el recital desde el costado del escenario, por eso pudo ver lo que motivó a Solari a frenar el show. "Viví el recital sufriendo mucho. Estando a un costado del escenario, yo veía esa montonera que el "Indio" vio y lo llevó a parar inmediatamente el recital", dijo.

Y siguió: "Había un grupo grande de chicos en un sector pegado al escenario que parecían muy tambaleantes, con un movimiento muy vacilante, medio imparable. Armaban un remolino que no paraba. Y el temor era que alguno de ellos se fuera desplomando y lo pisen los otros. Se sufrió mucho todo. Se paró. Se esperó que sacaran a los que parecían caerse. Pero durante todo el concierto seguimos mirando ese sector, temiendo que volviese a pasar".

"Cuando terminamos con esto, apenas llegamos al hotel, empiezo a leer las cosas que circulaban en las redes sobre la cantidad de muertos, sobre un chico de 5 años, sobre un chico de 14. Ahí me quise morir yo. No lo podía creer. Y después empiezo a darme cuenta de que todo lo dicho no era así. Y más significativo aún: que las dos victimas fatales no tenían nada que ver con ese sector que tanto nos preocupó a nosotros durante el concierto".

La falta de control

Sobre las críticas en torno a la falta de control, Figueras manifestó: "¿Qué clase de cacheo tenés que hacer para que la gente no entre con pastillas? Tenés que desnudar a 300 mil personas. De las puertas para adentro del estadio la mayor parte de la responsabilidad tiene que ver con la organización, más allá de que tiene que estar Defensa Civil, que no es de la organización. Lo que ocurre de las puertas del predio para afuera la organización no tiene responsabilidad. Ni cómo llegan, ni mucho menos sobre las rutas".

Por último, habló sobre el porqué de la costumbre del "Indio" de hacer un solo concierto, y no uno desdoblado, o varios.

"Los que dicen que debería haber tocado en seis estadios es porque no conocés al público del "Indio". Si hacés 6 estadios, va a ir el mismo público seis veces seguidas. Las recetas que podrían aplicarse a otros artistas no funcionan acá. Este fenómeno es sui generis; unico en el mundo. Hay que entenderlo para que las cosas funcionen mejor".