Bobby Flores: "Cuando te dejás llevar por la codicia, empieza la tragedia"

15/03/2017 -

Bobby Flores se sumó a la polémica sobre la tragedia ocurrida en el recital del "Indio" Solari este fin de semana en Olavarría . "Cuando te dejás llevar por la codicia (...), empieza la tragedia", dijo el conductor al ser consultado en el programa De caño vale doble, en Radio 10.

"Sin personalizar lo que voy a decir y sólo voy a decir una cosa, el gran aporte que hizo el rock a la cultura de masas es que por primera vez el que estaba arriba del escenario no era diferente al que estaba abajo. Cuando te olvidás que el que está arriba o abajo es igual a vos, empiezan los problemas. Y cuando te dejás llevar por la codicia y el afán de poder, ahí empieza la tragedia. Y cuanto más gente hay, más grande es la tragedia", explicó Bobby.

"El rock se hizo grande en los 80 acá - argumentó-, básicamente porque veníamos de una época espantosa de nuestra sociedad y nos cuidábamos todos mucho. Ahora me doy cuenta de que por más pendejos que éramos nos cuidábamos mucho todos. Los que estábamos en la radio esperábamos que nuestros amigos que tenían bandas nos trajera sus cassettes, para ponerlos al aire y buscábamos el mejor horario para que salgan y le poníamos un buen bloque de música para que se luzcan y lamentablemente eso no existe más porque estamos en un mundo tan cibernético y globalizado que los chicos creen que están protegidos porque tienen un teléfono con muchas aplicaciones. Acá no te das cuenta que la historia nunca cambia, lamentablemente".

Además, Bobby hizo hincapié en la gran cantidad de gente que asistió a la ciudad para ver al Indio. "Suponte en el caso de que haya habido más muertos y que la tragedia haya sucedido afuera del show, ¿es distinto?- le preguntó a Cecilio Flematti, el conductor del ciclo de radio- Yo creo que no, porque el punto es que cuando hacés un recital con tanta gente hay que extremar todo. En tu casa cuando hacés una reunión si invitás a 30 es una cosa y cuando invitás a 40 es otra".

Por otra parte, opinó desde su rol de padre: "Nunca fomenté eso de hacer esas presentaciones, de mover a gente a lugares que no sé si están preparados, no hago una apreciación cualitativa de un lugar, pero a veces hay lugares que no están preparados para recibir a tanta gente tan excitada y muy intensa que se va a quedar dos o tres días por ahí dando vueltas. Imaginate, ¿cuánta gente hay en Buenos Aires, 5 millones? Imaginate Buenos Aires con 20 millones, colapsa. Capaz que entran, pero alguien va a salir lastimado".

Roberto Pettinato

En su programa en C5N, La hormiga imperial, el exsaxofonista de Sumo y conductor de TV le dedicó un fuerte editorial al ex líder de Los Redondos.

"Dudo tanto que vos te sientas mal. Creo que estás pensando más en cómo hacer un nuevo recital con la entrada un poquito más barata en homenaje. ‘El show de los dos Bulacios’ y hacés una mentira, por supuesto, pero para que la gente diga ‘hace un recital semi gratis’", dijo Pettinato.

Y agregó: "¿Sabén cómo vive (el Indio Solari) en Parque Leloir? Con cuatro perros Dóberman y escopetas. Eso es lo maravilloso del Indio que te canta todas esas canciones... Loco de atar. Yendo a los shoppings con una gorra y peluca para que no te reconozcan. Mirá si Luca (Prodan) te viera... Qué triste. Me acuerdo que a las dos semanas de que murió te pelaste y te pusiste anteojos oscuritos para ver si levantabas un poquito más de público", manifestó el conductor.

Por otra parte, Alejandro Fantino también mostró su indignación al ver los camiones que usualmente transportan basura trasladando fanáticos del Indio Solari que habían perdido sus colectivos de regreso a casa.

"A ver, Solari, no sé dónde vivís, en la Luna, Júpiter o Neptuno: ¿a vos no te hace mal esto? —indagó Fantino, sumándose a otros conductores que fueron terminantes con el Indio—. Estos pibes que te fueron a ver, que vuelven en camiones de basura: ¿no te hace mal? Perdón, ¡¿no te hace mal?! ¿No te pasa absolutamente nada? ¿O tu ego solamente quería ver 300 mil tipos ahí abajo, alabándote?".