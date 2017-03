Ex productor de Los Redondos dijo: "La tragedia se dio por una productora doblemente mezquina"

Fotos El productor apuntó a la desidia de la productora.

15/03/2017 -

"Fue un combo de fallas". Así resumió Daniel Grinbank el recital del "Indio" Solari en Olavarría devenido en tragedia. Aún no están claras muchas cosas, lo único claro es lo que dicen los asistentes: "No había control". El histórico productor musical -que organizó los shows de los Redondos en 2000 habló de una productora "doblemente mezquina", que tenía una economía en abundancia. "La avaricia fue tan grande que cagaste a tu propio público porque los que estaban atrás no escuchaban. Con un presupuesto tan holgado, entiendo que hubo gente sin entradas, tenemos arriba de 10 millones de dólares. Hubiera permitido pantallas más grandes, mejores torres, porque había gente a 500 metros y era lógico que presionase hacia adelante", señaló.

"Creo que la elección de tu manager y tu productor es una elección racional del artista. La responsabilidad es total", remarcó. Y aunque hay fatalidades que no pueden medirse en shows masivos, Grinbak dijo que eso nada tienen que ver con la marea humana que entró al show del Indio esa noche.

"Lo que puedo chequear es no sobrevender entradas, tener puestos de emergencia, no puedo controlar que no entren una pastilla, pero puedo controlar que no haya dealer dentro". "Yo creo que los productores podemos prever la mayor cantidad de contingencias posibles, pero nunca podés garantizar el ciento por ciento porque son masas. Yo hice todo correcto en River y uno quiso saltar y se mató. El comportamiento te deja un margen", explicó.