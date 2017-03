A seis años del inicio del conflicto, la violencia es la única ganadora de una sangrienta guerra en Siria

Fotos DESOLACIÓN. Alepo está prácticamente destruida, en un símbolo de la guerra que lleva ya seis años en Siria.

15/03/2017 -

EL CAIRO, Egipto. El activista Neyem Abu Nabut ve con desesperanza el futuro de Siria, donde fue uno de los organizadores de las protestas en la ciudad de Deraa, cuna de la revuelta popular en el país que derivó en un conflicto, del que hoy se cumplen seis años y que causó más de 321.000 muertos y más de 12 millones de desplazados.

"Pedíamos libertad y democracia. Libertad de opinión, de expresión y la cancelación de la cláusula 8 de la Constitución que establecía que el partido (gubernamental) Al Baas era líder del Estado y de la sociedad, pero, sobre todo, la excarcelación de los detenidos", rememoró Abu Nabut en declaraciones a Efe por teléfono.

Un mes antes del inicio de las manifestaciones en Deraa, situada en el sur de Siria, unos menores fueron arrestados por las fuerzas de seguridad por haber pintado un grafiti en el muro de una escuela que decía: "Es tu turno, doctor", en referencia al presidente Bachar al Asad.

Abu Nabut consideró que los menores escribieron ese mensaje "sin un motivo concreto". Sin embargo, los menores fueron detenidos y torturados, y seis años después muchos de ellos, ya mayores de edad, han huido de Siria o bien se han convertido en combatientes opositores, aseguró Abu Nabut.

Para este activista, las protestas surgieron en Deraa, donde el 90 % de la población es suní, porque "la gente de esta provincia es conocida por su dignidad y su valor". No obstante, afirmó que fue el Gobierno el que ha propiciado la "fitna" (discordia) entre las sectas, cuyo presidente pertenece al credo alauí (chií).

En el sexto aniversario del inicio de la contienda, Deraa sufre una situación difícil, ya que, según Abu Nabut, "hay combates, explosiones, bombardeos, no hay agua, ni electricidad. En resumen, no hay vida".

Ante este panorama, este sirio no cree que vaya a haber pronto un fin del conflicto. De hecho, subrayó: "No estoy casado porque no creo que haya futuro en Siria".

Información publicada por diario EL LIBERAL. Director. Lic. Gustavo Ick.