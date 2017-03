Fotos En un video Moreno invita a Bonadio a "agarrarse a las piñas"

El juez Claudio Bonadio, a cargo de causas sensibles contra la ex presidente Cristina Kirchner y funcionarios de su gobierno, volvió esta semana a ser víctima de amenazas.

En esta oportunidad, se trató de pintadas intimidatorias que aparecieron en el frente del estudio de grabación de Mariano Bonadio, hijo del magistrado, en el barrio porteño de Villa Ortuzar.

Este martes, Bonadio le brindó una entrevista radial a Jorge Lanata en la que aseguró estar "más preocupado que molesto" por lo ocurrido.

"Esta es una cosa que no ayuda. Es una tontería meter a una persona que no tiene absolutamente nada que ver. Si quieren discutir conmigo, yo formo parte de esta cuestión y no tengo ningún tipo de problema de discutir con quien sea, donde sea, en los términos que se planteen, pero la familia no tiene nada que ver", afirmó Bonadio.

La transcripción completa del video

"Bonadio, acabo de escuchar tus declaraciones alrededor de lo que le ha pasado a tu hijo. Eso estuvo mal, coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Pero hiciste esas declaraciones en el programa de (Jorge) Lanata, y ese Lanata llamaba a mi mamá con 82, 83 años, porque yo viví con mi mamá. La llamaba, y ella me decía 'recibí un llamado de Lanata'. 83 años... Y también se metieron con mi hija. Así que coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Ahora, eso de que dijiste que 'dónde sea, cuándo se y cómo sea', sí te lo acepto. Dónde sea, cuándo sea y cómo sea, vos elegís dónde nos vemos. Y en los términos que quieras. Te mataste a dos, pero a uno lo mataste por la espalda cuando corría. Vamos a ver frente a frente Bonadio, y resolvemos todos los temas que tenemos pendientes. Cuando quieras, como quieras y donde quieras. Chau Bonadio"