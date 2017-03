Rocío Oliva fue tentada para el "Bailando 2017"

Fotos Rocio Oliva

La vuelta de ShowMatch va tomando forma y empiezan a aparecer los primeros candidatos para la pista del Bailando 2017.

Wanda Nara, Nai Awada y nuevamente Fede Bal y Laurita Fernández son algunos de los nombres que se barajan para la nueva edición de la competencia.

Ángel de Brito, que será jurado una vez más del certamen, sumó un nombre a esa lista: Rocío Oliva. El periodista contó que la pareja de Diego Maradona recibió el ofrecimiento por parte de los productores de Ideas del Sur y está muy entusiasmada.

"Ella quiere ir, tuvo charlas con Prada y Hoppe, pero todavía no lo habló con Diego. 'Me encantaría ir, tengo muchas ganas', me dijo Rocío", reveló el conductor.