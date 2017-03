"Soy ordinaria": El corto frances que desató la polémica

Fotos CAPTURA DE VIDEO

Un corto francés desató la polémica por su fuerte temática. "Soy Ordinaria" trata sobre las violaciones en la pareja y que tras su difusión despertó polémica en las redes sociales.

La pelicula comienza con un hombre que le propone a su pareja ver una película, donde aparece una violación. La mujer no se muestra conforme, pero el novio comienza a besarla. Ella le dice que no tiene ganas de tener relaciones, aunque él, por el contrario, avanza. La chica vuelve a decirle que no, y el novio le contesta:"¿Ya no me queres?. Luego, inicia el acto sexual mientras la joven espera, sin dar respuesta.

Su directora Chloé Fontaine aseguró que quizó visibilizar un tema que es tabú en las relaciones.Además, señalo que "nunca había oido a nadie hablar de este tema. Es una situación que tristemente ocurre mucho más de lo que parece".

El film que se publico en Vimeo obtuvo miles de visitas y fue compartido en las distintas redes sociales.

