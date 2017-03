Solari: "Para muchos soy una rata kirchnerista"

Fotos POLÉMICO. Mirá la carta del "Indio", antes de la tragedia.

En las últimas horas, se dio a conocer una carta que el "Indio" Solari le había mandado a una amiga, días antes del recital de Olavarría, donde dos personas murieron y que encendió el debate entre los argentinos.

"No tienen información dada por los diarios que sea cierta. La fiscal habla de la verdad y negó todas esas versiones como faltas a la verdad de lo sucedido y a las víctimas. Leyendo las noticias, hoy, me encuentro una vez más, situado en un lugar protagónico que me excede", expresó el cantante.

Y agregó: "He tomado la decisión de guardar mi personalidad pública hasta después del concierto de Olavarría y tomar un descanso luego, que me permita observar mi salud. Tratando de evitar decepciones injustas, estoy usando estos días para explicar (una vez más) que no soy un militante. Estoy, así también, contestando a cada uno de quienes han requerido mi solidaridad".

"He acompañado, con expresiones de ciudadano elogiosas, decisiones que tomó la administración Kirchner toda vez que en una entrevista me preguntaron algo al respecto. Eso me ha transformado para muchos en la 'rata kirchnerista'", señaló. En la carta, también le cuenta a su amiga que ha decidido alejarse del público durante un tiempo para poder superar "el que trae mi dolencia y los cambios de temperamento que provocan mis medicinas".