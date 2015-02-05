CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Marzo de 2017
A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
Por El Liberal
Hoy 21:25 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI, TODOS A LA
MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA
MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINÚA)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 MONO FECHAS
14.10 TÓMBOLA VESPERTINA
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
17.30 CORTÁ POR LOZANO
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN
CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA
PROMETIDA
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS
DE AMAR
23.45 DESPEDIDA DE
SOLTEROS
00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.15 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA.
AMÉRICA
09.00 DESAYUNO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
CANAL 9
16.00 UN CAMINO HACIA EL
DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS
18.00 OLIMPIA
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA - LAS
PUERTAS
20.00 TELENOCHE
CANAL 14
10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL
CÓRDOBA. VS. FLANDRIA
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 LA COCINA DE TIC
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 DALE FERRO
16.00 TICKET AL SHOW
17.00 EN ARMONIA
17.30 CIRCUITO ARGENTINA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 PUNTO LÍMITE
19.30 LA TOCATA
20.30 ESTUDIO ABIERTO
21.00 PASIÓN POR EL TURF
21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª
EDICIÓN
22.30 EL PODIO
23.00 ESCUELA DE LEVANTE
23.30 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. ATENAS (R)
CANAL 4
15.30 DEPORTE EXPRESS
MUNDO MITRE
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 POLI 24
19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.18 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO
PERDIDO
09.37 JESÚS HENRY CHRIST
11.30 PETER PAN
13.42 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA
DEL SANTUARIO
15.33 60 SEGUNDOS
17.57 PETER PAN
20.09 PARQUE JURÁSICO III
22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS
TNT
07.42 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA
10.00 10.000 A.C.
11.53 TOY STORY 2
13.38 EL IMAGINARIO MUNDO DEL DOCTOR
PARNASSUS
15.56 LOS ÁNGELES DE CHARLIE
17.44 JACK, EL CAZAGIGANTES
19.49 CONTROL TOTAL
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 LOS INDESTRUCTIBLES
00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.41 LA COSA MÁS DULCE
TCM
00.00 KRAMER VS. KRAMER
01.55 ENCRUCIJADA
03.35 LA MASACRE DE TEXAS
05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
06.00 LA PANTERA ROSA
06.30 ALF (TEMPORADA 3)
08.20 ETERNAMENTE AMIGAS
10.20 LA LAGUNA AZUL
12.20 NO ME OLVIDES
14.25 MI ENCUENTRO CONMIGO
16.25 KRAMER VS. KRAMER
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
23.30 LA PANTERA ROSA
SPACE
01.28 CUARENTENA
03.01 CUARENTENA 2. TERMINAL
06.00 MENTIRAS MORTALES
07.33 NIÑOS DEL HOMBRE
09.36 MÁS ALLÁ DE LA VIDA
12.08 SIN ESCAPE
14.02 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
16.03 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER
18.04 AGENTE INTERNACIONAL
20.12 MÁXIMA CONDENA
22.00 BREAKOUT. LA CACERÍA
23.41 CUB
UNIVERSAL CHANNEL
06.00 GRIMM
07.00 GRIMM
08.00 CHICAGO FIRE
09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE
VÍCTIMAS ESPECIALES)
10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
11.00 DR. HOUSE
12.00 DR. HOUSE
12.50 CHICAGO P.D.
13.45 JUNIOR
16.00 DR. HOUSE
17.00 DR. HOUSE
18.00 CHICAGO P.D.
19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE
21.00 EL PIANISTA
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(ALVEAR E YRIGOYEN)
+ HOY, A LAS 22.30, LA LA BAND
+ MAÑANA, A LA MEDIANOCHE,
HOMENAJE A GUSTAVO CERATI
CON ASTILLA ROCK.
+ VIERNES 17, A LAS 22.30,
CONCIERTO DE DANIELA
ANRÍQUEZ Y EILEEN ALLUB
MANDRAKE
(SAN MARTÍN 410)
+ MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, LA
NOCHE DEL “PULPO” HEREDIA.
BACANOS
(BELTRÁN)
MAÑANA SE REALIZARÁ LA NOCHE
BRAHMA, CON LA PRESENTACIÓN
EXCLUSIVA DE SOL LATINO,
GRUPO QUE INTERPRETARÁ
BACHATA, LATINO Y CUMBIA.
PLAZA ÁRABES
(PASEO ALVEAR)
+JUEVES 23, A LAS 20.30, EN
LOS RECITALES DE SADAIC, SE
PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO,
QUIEN HOMENAJEARÁ A SU
ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ
DESAFINADOS BAR
(URQUIZA 267)
+ HOY, A LAS 22.30, MARIANA
BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS,
CANTAN A VIOLETA PARRA
& GUSTAVO “EL CUCHI”
LEGUIZAMÓN.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY -17:00 (Cast)
LA LLAMADA 3 2D
Terror. (13 años)
HOY 22:40 (Subt)
KONG LA ISLA CALAVERA
(3D): AVENTURA, ACCIÓN
(+13años) HOY 17:30 (Cast) 20:00
(Subt) 22:30 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)
CINCUENTA SOMBRAS
MÁS OSCURAS (2D):
ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)
HOY 20:00 (Subt)
FRAGMENTADO 2D
SUSPENSO (16 años)
HOY 22:40 (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY
19:20 (Cast) 22:00 (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
HOY 17:10 (Cast)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO 17:40- (TODOS LOS
DÍAS, EXCEPTO SÁBADO)
FRAGMENTADO 2D APTA 16
AÑOS
CASTELLANO
22:10 - (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D APTA 13
CON RESERVA
20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
JUEVES)
LOGAN 2D APTA 16 AÑOS
17:30 - 20:05 - 22:40 (Todos los días)
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA 18:00 - 20:30 - 22:50
(Todos los días)