CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de Marzo de 2017

A LAS 21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

Hoy 21:25 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI, TODOS A LA

MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA

MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINÚA)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 MONO FECHAS

14.10 TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

17.30 CORTÁ POR LOZANO

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDICIÓN

CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA

PROMETIDA

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 ADDA, AMAR DESPUÉS

DE AMAR

23.45 DESPEDIDA DE

SOLTEROS

00.45 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.15 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA.


AMÉRICA

09.00 DESAYUNO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES


CANAL 9

16.00 UN CAMINO HACIA EL

DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS

18.00 OLIMPIA

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA - LAS

PUERTAS

20.00 TELENOCHE


 


CANAL 14 

10.30 EL CLÁSICO: CENTRAL

CÓRDOBA. VS. FLANDRIA

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 LA COCINA DE TIC

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 DALE FERRO

16.00 TICKET AL SHOW

17.00 EN ARMONIA

17.30 CIRCUITO ARGENTINA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PUNTO LÍMITE

19.30 LA TOCATA

20.30 ESTUDIO ABIERTO

21.00 PASIÓN POR EL TURF

21.30 NOTICIERO 7 (R) 2ª

EDICIÓN

22.30 EL PODIO

23.00 ESCUELA DE LEVANTE

23.30 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. ATENAS (R)


CANAL 4

15.30 DEPORTE EXPRESS

MUNDO MITRE

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 POLI 24

19.30 ENERGÍA ELECTRÓNICA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS


PELÍCULAS

CINEMAX

07.18 LAS AVENTURAS DE BAILEY. EL CACHORRO

PERDIDO

09.37 JESÚS HENRY CHRIST

11.30 PETER PAN

13.42 CABALLEROS DEL ZODÍACO. LA LEYENDA

DEL SANTUARIO

15.33 60 SEGUNDOS

17.57 PETER PAN

20.09 PARQUE JURÁSICO III

22.00 VAN HELSING. EL CAZADOR DE MONSTRUOS

TNT

07.42 INDIANA JONES Y LA ÚLTIMA CRUZADA

10.00 10.000 A.C.

11.53 TOY STORY 2

13.38 EL IMAGINARIO MUNDO DEL DOCTOR

PARNASSUS

15.56 LOS ÁNGELES DE CHARLIE

17.44 JACK, EL CAZAGIGANTES

19.49 CONTROL TOTAL

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 LOS INDESTRUCTIBLES

00.46 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.41 LA COSA MÁS DULCE

TCM

00.00 KRAMER VS. KRAMER

01.55 ENCRUCIJADA

03.35 LA MASACRE DE TEXAS

05.00 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

06.00 LA PANTERA ROSA

06.30 ALF (TEMPORADA 3)

08.20 ETERNAMENTE AMIGAS

10.20 LA LAGUNA AZUL

12.20 NO ME OLVIDES

14.25 MI ENCUENTRO CONMIGO

16.25 KRAMER VS. KRAMER

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

23.30 LA PANTERA ROSA

SPACE

01.28 CUARENTENA

03.01 CUARENTENA 2. TERMINAL

06.00 MENTIRAS MORTALES

07.33 NIÑOS DEL HOMBRE

09.36 MÁS ALLÁ DE LA VIDA

12.08 SIN ESCAPE

14.02 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL

16.03 BEEBA BOYS. PANDILLAS DE VANCOUVER

18.04 AGENTE INTERNACIONAL

20.12 MÁXIMA CONDENA

22.00 BREAKOUT. LA CACERÍA

23.41 CUB

UNIVERSAL CHANNEL

06.00 GRIMM

07.00 GRIMM

08.00 CHICAGO FIRE

09.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE (UNIDAD DE

VÍCTIMAS ESPECIALES)

10.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

11.00 DR. HOUSE

12.00 DR. HOUSE

12.50 CHICAGO P.D.

13.45 JUNIOR

16.00 DR. HOUSE

17.00 DR. HOUSE

18.00 CHICAGO P.D.

19.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

20.00 LA LEY Y EL ORDEN. UVE

21.00 EL PIANISTA


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(ALVEAR E YRIGOYEN)

+ HOY, A LAS 22.30, LA LA BAND

+ MAÑANA, A LA MEDIANOCHE,

HOMENAJE A GUSTAVO CERATI

CON ASTILLA ROCK.

+ VIERNES 17, A LAS 22.30,

CONCIERTO DE DANIELA

ANRÍQUEZ Y EILEEN ALLUB

MANDRAKE

(SAN MARTÍN 410)

+ MAÑANA, A PARTIR DE LAS 23, LA

NOCHE DEL “PULPO” HEREDIA.

BACANOS

(BELTRÁN)

MAÑANA SE REALIZARÁ LA NOCHE

BRAHMA, CON LA PRESENTACIÓN

EXCLUSIVA DE SOL LATINO,

GRUPO QUE INTERPRETARÁ

BACHATA, LATINO Y CUMBIA.

PLAZA ÁRABES

(PASEO ALVEAR)

+JUEVES 23, A LAS 20.30, EN

LOS RECITALES DE SADAIC, SE

PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO,

QUIEN HOMENAJEARÁ A SU

ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ

DESAFINADOS BAR

(URQUIZA 267)

+ HOY, A LAS 22.30, MARIANA

BARAJ & FERNANDO BARRIENTOS,

CANTAN A VIOLETA PARRA

& GUSTAVO “EL CUCHI”

LEGUIZAMÓN.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY -17:00 (Cast)

LA LLAMADA 3 2D

Terror. (13 años)

HOY 22:40 (Subt)

KONG LA ISLA CALAVERA

(3D): AVENTURA, ACCIÓN

(+13años) HOY 17:30 (Cast) 20:00

(Subt) 22:30 (Subt)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY 17:30 (Cast) 20:00 (Cast)

CINCUENTA SOMBRAS

MÁS OSCURAS (2D):

ROMANCE, DRAMA (+ 13 AÑOS)

HOY 20:00 (Subt)

FRAGMENTADO 2D

SUSPENSO (16 años)

HOY 22:40 (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 14:35 (Cast) 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13 años) HOY

19:20 (Cast) 22:00 (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

HOY 17:10 (Cast)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO 17:40- (TODOS LOS

DÍAS, EXCEPTO SÁBADO)

FRAGMENTADO 2D APTA 16

AÑOS

CASTELLANO

22:10 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D APTA 13

CON RESERVA

20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

JUEVES)

LOGAN 2D APTA 16 AÑOS

17:30 - 20:05 - 22:40 (Todos los días)

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA 18:00 - 20:30 - 22:50

(Todos los días)

 
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