FÚNEBRES | 16 de Marzo de 2017

Fallecimientos

- Enrique Isaac Jesús Nasif Saber

- Estela Mary Manach

- Luis Alberto

- Jorge Alberto Campos

- Domingo Díaz

Sepelios Participaciones

CAMPOS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa María Roldán, sus hijos Lucas, Jorgelina, Luciana y Victoria, su madre María Farías, sus hermanos Yolanda, Marita, Paola, Analía, Adela, Rita, Milton y Carlos, hijos pol., hnos. pol., nieta Loana, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Casa velatoria Av. Rivadavia 323 s.v. SEPELIO SANTIAGO.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. "Que brille para ella la luz infinita de Cristo". Los amigos de calle Magallanes: Paulina, Carlos, Ricardo, Aurelia y Luis Ávila junto a sus respectivas flias lamentan profundamente su deceso y acompañan en este dolor a Carlos y hnos: Raquel, Gaby y Pedro Carrizo compañeros estos últimos en Coesa de la vice.Pta. Aurelia Ávila. Elevan oraciones a su querida memoria. Descansa en paz Nina.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Magaly López y su hijo Victoriano participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Dr. Oscar Sosa y Paola participan el fallecimiento de la madre de su amigo Rafa y acompañan a la familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. María Luisa Daher participa con gran dolor su fallecimiento, acompaña a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

CEJAS, EMILIA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Gonzalo, Sara, Víctor Gonzalo, Luciana, Rodrigo y Álvaro y Victoria participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa Olga, sus hijos Gustavo, Nancy, y Luis, hijos polit. nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. Casa de duelo P. L. Gallo 330, sala velatoria Nº3. SERV. IOSEP. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa Olga, sus hijos Gustavo, Luis y Nancy, su hijo político Héctor, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La Asociación de Empleados del Poder Judicial (AEPJ) participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del Socio Gustavo Díaz, elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La C.D. de la Asociación Sindical de Empl. Judiciales (ASEJSE) participa el fallecimiento del padre de su afiliado Gustavo Diaz y acompañan en este momento de dolor a su flia. Se ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Nadie está preparado para las despedidas y menos para la de personas tan queridas e importantes en nuestras vidas. Que Dios te dé el consuelo suficiente y la tranquilidad de haber hecho todo lo necesario. Daniel Poncio y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de su amigo Gustavo.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Los compañeros de la Sección de Imprenta y Encuadernación del Poder Judicial: Carolina, Azucena, Irene, Joaquín, Nicolás, Ricardo y Daniel participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Carolina Pachilla y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa María Lugones, sus hijos Luis, Gustavo y Pelusa, su madre Argentina Verón, nietos Agustin, Anahí, Ximena, XCuco, Gaby y Mica, hijos políticos, hnos. y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 15 en el cementerio La Piedad. Casa de duelo Av. Rivadavia 323 s.v. SEPELIO SANTIAGO.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Lamentamos la partida de nuestra querida Estelita, secretaria del colegio "Alfredo Furniss" y Jardín " Mi Pesebre ", docente abnegada y responsable. comprometida tanto ella como su madre con la visión y misión del Colegio. Trabajando adhonoren, sin esperar retribución alguna. Demasiado exigente con su labor diaria. Siempre alegre, con una sonrisa en sus labios, con esa chispa que la caracterizaba, que hacía despertar carcajadas en su ambiente de trabajo, buena amiga, colaboradora incondicional en el servicio, incansable, la primera en llegar, la última en irse. Compartimos los inicios de nuestra amada institución. ¡¡Siempre te recordaremos!! Siempre estarás presente entre nosotros. Ahora estás descansando junto a tu madre, otra mujer de Dios que fue pionera en nuestro colegio, abriendo su casa para realizar las reuniones donde se volcaba todo el entusiasmo y proyectos para un colegio con todas las letras. Hoy desde aquí, te recordamos con cariño y con alegria, por todos los momentos inolvidables que quedarán en nuestro corazón... Por siempre en nuestro recuerdo, amada Estelita. "Me has tomado de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirán en gloria" La Biblia. Personal directivo, ex compañeras del colegio "Alfredo Furniss" y Jardín de Infantes "Mi Pesebre".

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La Iglesia Cristiana Evangélica en calle Salta 433 siente la partida de uno de sus miembros que sembró en vida de sus padres un derroche de simpatía que difícilmente podremos olvidar. Siempre atenta con sus amigas y celosa en sus tareas. Sus últimos sufrimientos hicieron preocupar a todos y el Señor le dio el descanso que tanto necesitaba. Ahora en las manos de su Maestro disfruta de su eterna compañía. "Estimada es a los ojos de Jehová la Muerte de sus Santos" La Biblia.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Irma Ise de Velarde, sus hijos con sus respectivas familias despiden a Estelita con todo cariño. ¡Descansa en paz querida amiga!

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Y hasta que volvamos a encontrarnos, que el buen Dios te bendiga y te guarde en la palma de su mano. Te llevamos en nuestros corazones, Ing. Ricardo Hernández, Susy Galván y Gustavo Hernández. Descansa en paz. Feliz resurrección.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Silvia Tahhan, sus hijas María Fernanda, Marcela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ricardo Tahhan, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La comunidad educativa del Colegio Fundación Cultural "La Brasa" participa con profundo dolor el fallecimiento de la ex docente de la Institución, elevando plegarias al Altísimo por su descanso eterno.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus ex compañeras del Colegio Fundación Cultural "La Brasa": Prof. Irma Ferez de Zanni y Prof. Mercedes Ferez despiden a la querida colega Estelita, excelente profesional y personal. Que el Señor la colme de bendiciones y goce de la felicidad eterna.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La familia Di Luca participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su grupo de amigas de la Iglesia Cristiana Evangélica de Calle Salta 433 participan su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERVICIO IOSEP - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Dios es nuestro refugio y nuessta fuerza en momentos de angustia. Familia Segienowicz - Mulki e hijos participan su fallecimiento con mucho pesar.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Estelita querida, tuviste el privilegio Cristiano del sufrimiento sostenido por el don de la alegría que te acompañó en el destierro que elegiste, hasta el lugar donde ahora estás, que es tu verdadera Patria y la nuestra, El Cielo. Te despiden con mucho cariño, hasta pronto, Margarita de Ruiz, sus hijas Raquel, Silvia, Anita, Nancy Ruiz y respectivas familias.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. María Teresita Chávez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Señor ya está ante tí recíbela en tu Reino. Sus ex compañeras de la Escuela Normal; Silvia Torres, Alicia Cesca, Patricia Legname, Erika Raña, Ma. Alejandra Santillán, Norita Herrera y Zunilde Barrientos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Amiga querida, seguro estás gozando de lo que quizás no pudiste aquí. Un abrazo al Cielo, siempre estarás en mi corazón. Descansa en paz. Mónica, Susana y flias. participan con profundo dolor su partida. Rogamos oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Señor ya está ante ti. Elizabeth de Basbús y Sofía, Enry, Daniel, David y Pablo con sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Participan con dolor su fallecimiento; Carlos Mulki y Sofía Basbus, sus hijos Sergio y flia., Diego y flia. y Fabiana y Juan participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Despedimos con tristeza a Estelita, agradeciendo a nuestro Dios que hizo su voluntad. Mito, Veronica y Jorge, Viviana y Víctor, Carolina y Alejandro.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Dijo Jesús el que cree en mi aunque muera vivirá. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento. Querida Telly te vamos a extrañar, descansa en paz.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Dice el Señor el que cree en mi aunque esté muerto vivirá. Descansa ya Estelita. Oscar Mulki, Myriam de Mulki y flia.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus ex compañeros; Mónica Galiano, Edith Sayago Díaz, Eduardo Landriel, Facundo Guzman, Paola Budan, Victoria Acosta, Susy Galvan, Patricia Habac, Norma Galvan, Patricia Sgoifo, Magui encalada, Kely Daldos, Magdalena Quintana, Adriana Tenreyro, Claudi Nieto Mesias, Maria Eugenia Estelles, Judith Bitar, Eugenia Roger y Eliana Neme participan su fallecimiento

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar en verdes prados el me hace descansar": Sus queridas amigas; Susy Pereyra y flia., Alba Abregú y flia., participan con tristeza la partida de su querida amiga Tely, rogamos oraciones por su eterno descanso.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus amigos Gustavo Basbús y Maria Jose Giovanniello y sus hijos Gastón, Augusto y Adolfo acompañan a su flia. en su dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Taty Casis y Cristina acompañan con profundo dolor a su flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su meemoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. "Señor, mi hija ya está ante ti, recíbela en tus brazos". Su madre Dora Azucena Mansilla Valor y sus hermanos Daniel y Flia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. "Descansa en paz querida sobrina,". Su tíos Juan Carlos Mansilla y Susana Farachi, primos Jorge Luis, Raúl Esteban, Rosa María, Paola María José y Ana Carla Mansilla participan con dolor su partida y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones por su eterno descanso. Las Termas.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. La Flia. Martinik participan con profunda tristeza tan irreparable pérdida, acompañan a su esposo e hijos en este difícil momento. Y brille para ella la luz que no tiene fin.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Félix Navarrete y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Compañeros de trabajo de su esposo Luis Rojas; José, Lucas, Guillermo, Damián, Orlando, Marcela y Mónica participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno. Directoras de Jardines de Infantes de Capital La Banda y Loreto participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Autoridades de la Facultad de Ciencias de la Educación y el Centro de Desarrollo y Producción Comunicacional de la UCSE participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su compañero Franco Rojas. Acompañan a toda la familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Robi, Ramona, José y Teresita participa con dolor su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. "Querida madrina, que brille para ti la luz que no tiene fin. Estarás presente en nuestras memorias por esa gran mujer luchadora, carismática, sensible, entre otras cualidades". Sus ahijadas Paola María José Mansilla y Ana Carla Mansilla participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Las Termas.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Bruno Migliorini, Claudia Cavallotti, sus hijos Bruno Ignacio, Gisella y José, participan con profundo dolor su inesperada y dolorosa partida, acompañan a su flia. amada en el dolor y ruegan oraciones por su descanso eterno. .

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. La Dirección de Nivel Inicial, cuerpo de supervisores, personal administrativo y de maestranza participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Querida Sandra: viajas llevando a los ángeles risas y juegos, que Dios con su infinito amor te reciba en sus brazos y goces del paraíso por toda la eternidad. El personal directivo, docente y de maestranza del jardín de infante Municipal Nº 12 Albergue de Sueños del Bº Villa Suaya participan de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa: Adela Figueroa, sus hijos: Silvina, Fernando y Germán, sus hijos pol.: Jorge Siman, Patricia Marchen y Viviana Abraham y nietos, part. con dolor su fallec. y sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposa y compañera incondicional Adela Figueroa despide con profundo dolor a su amado Henry. Ruegan por su feliz reencuentro con sus hijos.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus hijos Germán y Viviana, nietos Milagros y Felicitas participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan plegarias para el querido Henry, quien nos colmó de amor en todos los instantes de su vida. Jamas te olvidaremos.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus hijos queridos Fernando y Patricia, su nieta Catalina lo despiden a su padre y abuelo con el amor que supo sembrar en nosotros con valores perdurables. Dios lo abrace y tenga en su Reino Celestial.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su hija querida Silvina, su hijo politico Jorge Seman, sus nietos Camila y Chafi despiden al abuelo mas dulce del mundo, quien siempre nos brindó amor y ternura. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su hermana Chicha de Dorigón, sus hijos Luis Enrique, Gabriel, Fernanda y Fabián con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su nieto Juan Enrique Nasif Saber y su madre Lucia Romero participan con dolor el fallecimiento del querido Henry y elevan oraaciones por el descanso de su alma.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su hermana política Marta Figueroa de Abdala, sus hijos Martita, Guegui, Carlin, Yuli, Yeni, Marcelo y sus respectivas flias. lamentan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Querido Henry descansa en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Guardaremos en nuestros corazones la alegría y amabilidad con la que siempre nos trataste. Sus sobrinos Oscar Banco y Noris Salomón, sus hijos Ana Verónica, Cecilia y Diego y sus respectivas flias. lamentan esta irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Que Dios le de en el cielo, todo lo que el supo dar en la tierra. Su sobrina Sandra Wede y Juan Pablo Suárez participan su fallecimiento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Querido tío permanecerás siempre en nuestros corazones, por tu dulzura, tus palabras y todo el cariño que supiste brindar. Sus sobrinos Nelly Llado, Cristian Busch, Diego, Fernando y Luz. que Dios te reciba en su brazos y te brinde mucha paz. Rogamos oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su prima Marily Isorni de Saber junto a sus hijos Luciana y Nicolás Galindez, María y Diego Vittar, Claudio Saber y sus nietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos tristes momentos, deseando pronta resignación. Que en paz descanse.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Señor ya está ante tí, haz que brille para el la luz que no tiene fin. Nunca te olvidaremos. Sus sobrinos Maria Inés Chara, sus hijos Carla Abdala, Juan Carlos Abdala y Martin Abdala con sus respectivas flias. participan su fallecimiento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su primo Daniel Olmedo, su Sra. Mercedes Peláez y sus hijos Ignacio, Leandro, Franco y María Eugenia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en estos momentos de dolor.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su sobrino Gabriel Dorigón, su esposa Jacky Gutiérrez y sus hijos Gerónimo, Luciano y Matías participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adela, Silvina, Fernando y Germán en tan triste momento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus sobrinos Lique y Adalí, sus hijos Antonella, Victoria, Agustina y Luisina Dorigón y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. A todos los que me habeis querido os pido oración que es la mejor prueba de afecto. Sus sobrinas Haydée Nazar de Segura y flia., Maria Susana Nazar y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus sobrinos Héctor Banco y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. José Gubaira y Dominga Auat de Gubaira é hijos: Maria Eugenia, Maria José y José Mariano Gubaira y sus respectivas familias, part. con dolor el fallec. del querido amigo Enri, y que sus restos fueron inhumados en el cement. Parque de la Paz. Se ruega oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Edverto Fernando Abrahám e hijos lamentan participar profundamente el fallecimiento de Don Enry padre de Germán y padre político de la Dra. Viviana Abrahám. Ruegan pronta resignación para toda la familia. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. El Reino de Dios te reciba con amor. Que Dios te brinde el descanso eterno y le dé resignación y fortaleza a tu familia. Perla Román, sus hijos Lorena, Diego y Belén con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a tu memoria y abrazan fuertemente a tu familia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Querido Enry, te despido a la distancia, hubiera querido estar a tu lado, no pudo ser. Nada quedó sin decirnos, vos sabías lo que representabas para mí, yo me sentía tu hijo. Con gran congoja te digo "hasta cualquier momento Enry". Dios te reciba en tu Reino y te dé el descanso eterno. Tu hijo del corazón Diego, su esposa María y su hija Emilia. Ruegan oraciones a tu memoria. Descansa en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. María Emilia Marhe participa el fallecimiento del abuelo de Chafi Siman.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Hugo Tarchini, Natalia Marhe de Tarchini participan el fallecimiento del abuelo de Chafí Simán.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Juan Martín Marhe, Josefina Jorge de Marhe participan su fallecimiento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Juan Carlos Marhe, Sandra Pericás de Marhe participan su fallecimiento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Irma Ise de Velarde e hijos con sus respectivas familias lo despiden con pesar y afecto y lo recordarán siempre por su don de gente, honradez y amistad. Acompañan a Adelita, hijos y nietos con todo cariño.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Daniel, Guillermo y Marcelo Murad participan con dolor el fallecimiento del tío Enrique. Ruegan una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Raúl José Jalaf y familia, Edis Vilma Jalaf de Taín y familia, y Roberto Jorge Jalaf participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Edis Vilma Jalaf de Taín y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Alejandro Cheeín participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Anita Elías y sus hijos Fernando Abraham y flia., Javier Emilio y Ana Carolina Abraham de Manzur y flia participan con inmenso dolor el fallecimiento de don Enri, un hombre virtuoso, padre de Germán, suegro de Viviana. Rogamos oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Marcela y Alberto Paradelo, participan el fallecimiento del padre de su amigo Germán, ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Bilby Abdenur y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento del querido tio Henry. Estamos siempre con ustedes chico. Rogamos oraaciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus sobrinos que siempre lo recordarán con cariño; Emilio Salomón, Nelly Mayuli, sus hijos Emilio y Virginia participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su hermana política Teresa Figueroa de Murad, sus hijos Maria Victoria, Lucrecia, Francisco, Natalia y sus respectivas flias. participan con dolor su partida al Reino Celestial con quien siempre compartieron momentos de alegría. Vivirás por siempre en nuestros corazones.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus hermanos políticos Ángela Figueroa de Saad y Juan A. Saad, sus hijos Juan Pablo (a), Valeria, Andrea, Daniel y sus respectivas flias. despiden con sincero cariño a Henry, quien siempre dio ejemplo de buen esposo, padre, abuelo y tío para todos los que lo rodearon con afecto. Dios lo recoja en su Reino Celestial. Siempre te recordaremos con amor.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su cuñado Emilio Salomón, sus hijos Noris, Emilio, Osvaldo y Jorge con sus respectivas flias. Lo recordarán por su hombría de bien.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La Asociación de Productores de la Industria Forestal APIF participan con profundo dolor el fallecimiento del miembro directivo revisor gral. de cuentas, ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Tío Henry querido te despedimos con mucho cariño. Descansa en paz. Raúl, Yeny, Alina, Juan y Leandro Sialle. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Hijos de Fortunato Gay, Emilia Auat de Gay; Lito, Marisa y Silvia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este difícil momento, ruegan oraciones en la querida memoria de Henry.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Luis Humberto Julián y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Alfredo Gabriel Saad, Reina Gubaira de Saad e hijos Laura y Domingo Cuba, Gabriel y Adriana Recchia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este dolor.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Santina Bossini y sus hijas Soledad, José, Alfonzo, Eugenia, Santiago y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido tío Henry. Pedimos a Dios consuelo divino para toda la familia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Dr. Mario A. Rosales participa el fallecimiento de su amigo Henry y acompañan a su flia. en su dolor.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Que brille para él la luz que no tiene fin. Santina B. de Figueroa, sus hijos José, Soledad, Eugenio, Alfonso y Santiago y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con dolor a toda su familia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Carolina Vargas y familia acompañan a toda la familia del querido Enry, rogando resignación y consuelo y que Dios de el descanso eterno.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Osvaldo S. Corbalán, su esposa Elena B. Ramírez de Corbalán e hijos participan con pesar el fallecimiento de tan apreciado vecino. Acompañan a su esposa e hijos en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus familiares, Mirta Salomón de Banco, sus hijos Héctor y Rodi con sus respectivas familias; Soledad Banco participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La Sociedad Sirio Libanesa de Suncho Corral participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Elvia Gerez de Llado, sus hijos Elsa, Osvaldo y Analía con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Benedicto Lupica y su esposa María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos Adrián y Karina, Darío y Belén, sus nietos Máximo, Victoria, Facundo y Santiago participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a su familia en este momento de tanto dolor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Tufí Saad y flia y Martha Saad participa con profundo dolor el fallecimiento del querido Enri y acompaña a sus familiares en estos difíciles momentos. Ruega una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Norma Saad, sus hijas, nietos y respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento del amigo Enri y acompañan a sus fliares. por tan irreparable pérdida. Ruega una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ema Saad, sus hijos Fredy, Pablo, Susan y respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a su flia. Ruega una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus familiares y amigos Edgardo Eleán, Perla Eleán de Gattás y flia., Noemí Eleán de Chaud y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan orciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Noemí Eleán de Chaud y flia., sus hijos Ariel Chaud y flia., Paola Chaud y flia. participan con dolor ssu fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Tito Suárez, sus hijas Analía y Gustavo, Mónica y Rodrigo, Mariana y Álvaro participan con gran pesar el fallecimiento de su amigo Henry. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ernesto Julián y flia. participa con dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Marcelo Curi y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Raúl Amadey y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Jorge Gustavo Murad y Fabiana Umaño participan el fallecimiento del padre de su amigo Germán. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Felices los limpios de corazón porque ellos verán a dios. Lidia Beatriz Satuf de Elías, sus hijos Dr. Daniel Eduardo, Silvia y Marta con sus respectivas flias. participan su fallecimiento y brille para el la luz que no tiene fin.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Héctor A. Chedid y flia. participa con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ramiro Chedid participa con dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sebastián Juri, su Sra. e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Maximiliano Espeche, Agustín Espeche, Matías Briz, Luca Lo Yoro y Gonzalo Soriano participan con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su querido amigo Chafi Simón, Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Goyo Hernández y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Marta Sialle de Gauna y sus hijos Carolina, Florencia, Juan José con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Henry que descanse en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Norma de Pece, sus hijos Federico y Amelia, Jorge Francisco, Silvia y Marcelo, Hilton y Soledad y sus respectivas familias acompañan a la Sra. Adela y familia en tan triste momento. Ruegan una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Alva Pavón de Escontrela y flia. con dolor despide a su amigo Henry y abraza a su flia. tan querida.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Marcelo Abdala, Sra. Silvia Pece, sus hijos Jorge, Anita, Lucila y Alejandro despiden al tío Enry y ruegan por su eterno descanso.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Alberto Catella, su esposa e hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. U.P.K.S.E. Union de Propietarios de Kioscos de Sgo. del Estero participan con dolor el fallecimiento del padre de Fernando Saber, colega, amigo e integrante de la comisión directiva.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Esposa e hijos de su gran amigo "Carlos Chedda", Silvia de la F. de Chedda, Carlos, Ma. Eugenia, Silvina, Evangelina y Patricia participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido Henry. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Gustavo Prieto participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su hijo Germán. Ruega oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Dr. Tomás Prieto y flia. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Jorge Vittar, su Sra. Gerogina y sus hijas, Justina e Inés participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Los amigos de su hijo Quito, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraaciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Guillermo, Graciela, Virginia y Diego despiden a Henry con inmensa tristeza y abrazan a su querida familia en estos momentos de dolor. Que brille para Henry la luz que no tiene fin.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Analía Saber de Mariotti, Enrique Mariotti, Nicanor y Ludmila participan su fallecimiento y con afecto acompañan a su esposa Adelita, a sus hijos y familiares. Que descanse en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Hijos de Jorge Llado y Balanda Figueroa , despedimos al querido tío Henry y gran amigo de nuestros padres con profundo dolor; Kuki, Jorge, Tito, Nelly y José con sus respectivas flias. Acompañan a nuestros primos y tía ante tan irreparable pérdida. Rogamos oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Señor ya está ante tí que descanse en paz. Marta I. Auat, sus hijos Manuel y Silvina., Nara y Peli, abrazan con el cariño de siempre a la querida Adela, Silvina, Ferni y Germán y flias. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones por su pronta aceptación.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Eduardo Abraham, Pelly Coello, sus hijos Ramiro y Roxana, Álvaro, Viviana, Pamela y Raquel, nietas Milagros, Felicitas y Celeste participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Germán. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ada Roldán de Pons y flia. participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Adela a sus hijos y demás familiares y ruegan oraciones en su memoria

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Jorge Zahorski y Anahí Macció participan con profundo dolor el fallecimiento de Enry. Acompañan a su esposa Adela, a sus hijos Silvina, Fernando, Germán y demás familiares. Ruegan oraciones por la paz de su alma.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Marcelo Gustavo Locascio, Ana Maria Villegas de Locascio, sus hijos Gustavo, Marcelo y Anita Thomas, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Marcelo Nazar y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Gabriela Ortiz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momento, recordando siempre con afecto al gran hombre que fue. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Fernando Romero Moroni y Cristina Orellano junto con sus hijos Cristina y Manuel, Fernando y Lucila, Lucía y Francisco y sus nietos Magdalena, Manuel, María, Baltazar, Santiago, Macarena, Agustina, Juan, Felipe y Justina acompañán a la familia Nasif Saber con mucho cariño y rezan por el descanso de Enri.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Tu hija y tus nietas del corazón, Silvina, Nahiara, Julia, Sofia y Emilia participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en tanto dolor.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Pablo Urueña y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la estimada Dra. Silvina. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Carlos Ernesto García, Gabriela Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena, César, Patricia y Maximiliano y María Ángel participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus amigos.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Amadme y no llores mi muerte, que conformarse con la voluntad de Dios en la oraciones hermosa del alma cristiana. Tu sobrina Gladis Nazar de Villarreal, Roger Villarreal y flia. participan con dolor su fallecimiento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Carlos B. Weyenbergh y sus hijos Carlos B., Maria Silvia, Roberto y Maria Perla y Federico y Maria Jose participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Henry y acompañan a su querida flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Nual, Olga y María Yadón, Mikicho y José Luis Salman y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Manuel López y Silvia Canllo, Ricardo Jozami y Mary Canllo, Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas flias. participan su fallecimiento y acompañan a Adela y flia. en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Carlos Alberto Auat, su esposa Norma Corvalán de Auat e hijos y respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Habib Sleibi, su esposa Graciela Bulnes, sus hijos Yaber, Nabila y Said participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación para su querida familia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Adolfo Basbús, sus padres Gustavo y Maria Jose y sus hermanos Gastón y Augusto acompañan con profundo dolor a su flia. en este dificil momento, ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Juan Carlos Abdala (h) y flia., Carla y Pablo, Nito y Maru, Martin y Meli participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Carlin Automotores S. R. L. socios y personal participan su fallecimiento.

Palmiro Neme participa su fallecimiento y acompaña a sus familiares y ruega oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Julio César Rodríguez, su esposa María Silvia Cazzaniga, sus hijos Nicolás, Julieta y María de la Paz participan con dolor la partida del querido Henry, acompañan a Adela, Silvina, Fernando y Germán en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Acompañamos en su dolor a su esposa Adela Figueroa, hijos Fernando, Germán y Silvina Nasif Saber que brille para él la luz que no tiene fin que descanse en paz. Asi Sea. Empleados de Fernando Saber, Gaby, Javier, Exequiel, Nora, Noelia, Maria, Gabriel, Emanuel, Andrés, Constanza, Ana y Francisco.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Victoria Salomón de Canllo, sus hijos Maria Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Montoto, participan su partida al Reino Celestial y ruegan al Señor darles cristina resignación a su querida flia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Manuel Antonio Yorbandi, Ana Q. Figueroa, sus hijos Sophia, Manuel y Guadalupe acompañan a la flia. y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Familia de Lito Figueroa, acompañan a Adela, hijos, y nietos en tan doloroso momento. Hoy podemos decir. Un hombre bueno subió al Cielo. Elevamos oraciones por él.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Alaba M. de Salomon, sus hijos Juan C., Maria C., Daniel, Edgard y Gustavo con sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Gustavo Abuti, Maria Laura Silva, sus hijos Bautista, y Benjamin, participan con dolor el fallecimiento del querido Henry. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Participan con dolor el fallecimiento del querido tío Henry. Acompañan a la tía Adela y primos en su dolor. Marcelo Figueroa, Natalia Ugozzoli Llugdar, sus hijos Marcelo Benjamín, Juan Bautista y Matías. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Participan con dolor el fallecimiento del tío Henry; Miguel Figueroa y Fernanda Ducca, sus hijos Jazmín e Ignacio ruegan oraciones por la paz de su alma.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Participan con dolor su fallecimiento. Silvia Noemí Llugdar de Ugozzoli, sus hijos Mario, Florencia, Natalia y Pablo Valentin con sus respectivas flias. Ruegan oraciones een su memoria.

SAGOLPA, HORTENCIA ARMINDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. El Servicio Médico Asistencial de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (SMAUNSE), participa su fallecimiento acompaña en este dificil trance a su hijo Alejandro y familia. Se ruega oraciones en su memoria.

SÁNDEZ, MARÍA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Señor tu hija ya está ante ti haz que brille para ella la luz que no tiene fin. Nilda e Ileana Albarracin acompañan con dolor a su esposo e hijos y elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, EUSTAQUIO A. (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Sus hermanas Dominga, Yolanda y Mercedes, sobrinos Liliana, Yudith, Elizabeth, Luz, Luis Gómez y sobrino Ratin. participan con dolor su fallecimiento. Que la luz del Señor brille eternamente.

Invitación a Misa

JIMÉNEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/16|. Querido hermano ya pasó 1 año de tu partida hacia el reino del Señor y descansas junto a todos tus seres queridos. Su hermana Nena invita a toda su familia a la misxa que se celebrará en la iglesia San Francisco el día 16 de marzo a las 20 hs.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su esposa Angela Varas, sus hijos Marcelo Maximiliano Nicho Varas, Marcial José Nicho Varas, sus nietas Jocelyn Maylen y Luana Micaela Nicho Casal invitan a fliares y amigos a la misa por el eterno descanso de su alma hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica a las 20.30 hs.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Papi: hace días de tu partida al cielo, voy a extrañarte siempre, con tus consejos, tu ejemplo de honestidad y hombría de bien. Yo como hijo, pensé que eras eterno, hoy siento mi corazón aliviado porque sé que te elevaste y estás en paz, después de tantas penurias con tu enfermedad. Descansa en paz, mi viejo querido, fuiste un buen hombre y un mejor padre. Maxi. Invita a familiares y amigos a la misa por el eterno descanso de su alma, a oficiarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. La Unión Libanesa Mundial de la R.A. lamenta su fallecimiento y acompaña a su esposa Ángela Varas, tesorera de la institución e invitan a la misa en su memoria en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Federal Bs.As. y Conurbano participa con dolor su fallecimiento y que Dios el clemente misericordioso le dé descanso eterno. Acompañan a sus fliares. Sra. Angela Varas y sus hijos Marcelo y José Nicho Varas en estos días de duelo. Invitan a la misa en su memoria en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Federación Argentina de Colectividades acompañan en estos días de duelo a la flia de la Sra. Angela Varas y a sus hijos por el fallecimiento de su esposo e invitan a la misa en su memoria en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

NICHO ROJAS, MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Federación Argentina de Centros Santiagueños acompañan en el dolor por duelo a la flia. de la Sra. Angela Varas secretaria gral. de la institución por el fallecimiento de su esposo e invitan a la misa en su memoria en la Catedral Basílica hoy a las 20.30 hs.

RODRÍGUEZ DE LEDESMA, INÉS DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/7/16|. Hoy cumples siete meses que te fuiste al cielo, Inés, mi reina, lugar que te mereces por la bondad y cariño. Te extrañamos mucho, pero en cada rincón de la casa estás presente. Su esposo Leo, sus hijos, nietos y bisnietas Carmela y Alba invitan a la misa hoy a las 20.30 en la Pquia. Nuestra Señora de Sumampa.

ZELAYA DE LEDESMA, MERCEDES DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Su esposo Hugo, sus hijos Francisco y Patricia, Omar y Susana y sus nietos Agustín, Araceli, Nicolás, Omar, Guilly y Mauro agradecen a familiares, amigos y compañeros de trabajo que nos acompañaron en tan duros momentos e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARANDA DE CORDERO, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Héctor R. Barrón, su esposa Amelia E. Reynoso y sus hijos: Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro, Rodrigo y sus respectivas familias acompañan a sus deudos en estos momentos de dolor. Ruegna oraciones en su memoria.

ARANDA DE CORDERO, ROSA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 10/3/17|. Juan Carlos Brunet y su esposa Stella Maris Nallin e hijos, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina de toda la vida. Elevan oraciones en su memoria por la paz de su alma.

ARANDA, JORGELINA VERÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/17|. Héctor R. Barrón, su esposa Amelia E. Reynoso y sus hijos: Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro, Rodrigo y sus respectivas familias acompañan a sus deudos en estos momentos de dolor. Ruegna raciones en su memoria.

CRIADO, ADELINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/3/17|. Los vecinos de la calle Lavalle y Urquiza, participan el fallecimiento con dolor y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Misericordia.

Invitación a Misa

----------------------------------------

BARRAZA, JUAN CARLOS (CHINACO) (q.e.p.d.) Falleció el 16/2/17|. Al cumplirse el 1º mes de su fallecimiento, su esposa Loreley Ríos, sus hijos Teresita Mariela, Carlos Mariano y Federico Nicolás, su hija política María de Los Angeles Bojko, sus nietas Naiara y Morelia, lo recuerdan con el cariño y amor de siempre e invitan a la misa que se oficiará en la Iglesia Santiago Apóstol, hoy jueves 16/03/17 a las 20:30 hs. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CISNEROS, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. "Que el Señor sea misericordioso y le brinde la paz eterna". Los compañeros de trabajo de su hijo Mario, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por la pronta y cristina resignación de sus seres queridos.

CISNEROS, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. Randolfo Varela y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a sus familiares (Frías).

SOSA, ELSA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su esposo, hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a acompañar sus restos al cementerio de Tintina. Dpto Moreno. Serv. Abraham Gubaira S. R. L. para Caruso Cia. Seg. y Mutual Santiagueña..

Invitación a Misa

----------------------------------------

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Mami: hace nueve días de tu partida y el dolor es tan grande que no encuentro consuelo a tu ausencia. Te pienso cada segundo y no encuentro explicación. ¿Cómo seguir? Si la vida ya no es la misma sin vos. A veces pienso que estás de viaje y que pronto volverás. Pero sé que de donde estás me das la fuerza para seguir. Tu amor mami será eterno en mi alma. Sé que donde estás no hay dolor. Dios tiene el mejor ángel y ahora también yo. Te amo con mi alma, tu hija Piru y tú bebe Chicho que te recuerda cada instante. Invitan al responso hoy en el cementerio Cristo Rey de la ciudad de Loreto a las 19hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Mami: acostumbrarnos a tu ausencia, será muy difícil, nos queda el consuelo que ya descansas en paz junto a tu hijo Nene y a tus papás. Es difícil continuar la vida sin vos. El amor y la protección que nos diste son tan grandes que no se puede explicar en palabras, así como el sufrimiento que hoy vivimos sin tu presencia. Dios te llevó consigo pero nuestra mente y corazón guardamos tu inmenso amor. Gracias por todo lo que hiciste por nosotros. ¡Te extrañamos solo vos sabes cuánto¡ danos fuerza para seguir. Te amamos. Tu esposo Elpidio, tus hijos Pili, Sandra, tus yernos Toto, Esteban y tu bebe Chicho

GRAMAJO, BLANCA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Mami: hoy hace nueve días que te fuiste de mi vida, se me hace difícil, todos estos días. Te extraño mucho en todo momento. Pienso y te recuerdo en cada rincón de la casa y especialmente todas las tardes. Nunca te voy a olvidar siempre estarás en mi recuerdo. Te amo, tu hija Sandra, tus nietos Facundo, Antonio, Marinéala y tu yerno Esteban.