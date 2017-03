Fotos Enrique Urquiza: "No te puedo decir si a alguno de esos autos no lo hayan encontrado en la calle"

16/03/2017

Consciente de la gravedad de los hechos y de la responsabilidad que le cabe al municipio, el director de Transito, Enrique Urquiza, hablo del tema en una doble representacion, ¡§de esta gestion de la Direccion de Transito y del Ejecutivo municipal¡¨, tal como el mismo menciono en entrevista con EL LIBERAL. Comenzo reconociendo lo publicado por este diario en primicia exclusiva para toda la provincia. Que existen las cautelares, que la municipalidad nunca apelo, que se renovaban automaticamente durante dos anos, que recien cuando en diciembre vencio la ultima cautelar le dieron de baja a las habilitaciones, que no solo la jueza enviaba las cautelares a la comuna sino que ¡§algunas veces¡¨ lo hacia ¡§el interesado¡¨¡K Pero luego, ante la envergadura de la irregularidad, intento desligarse de toda responsabilidad primero diciendo que no eran 60 sino 17 y luego negando que los autos en cuestion hayan circulado en las calles de Santiago durante los dos anos de cautelares. ¡§No hay ninguna unidad, que es lo importante remarcar, que figura en ese listado, haya circulado desde el momento que nosotros hemos iniciado el tramite de la baja¡¨, remarco. Dijo Urquiza: ¡§Tomamos conocimiento (de las cautelares) y en todas dice exactamente lo mismo. En la ultima prorroga habla de extenderla por 180 dias (habiles), entonces esta que nos enviaron el 9 de marzo del 2016, concluia el 5 de diciembre del mismo ano. En ella dice claramente extender la prorroga por 180 dias o hasta que puedan ser cumplidos todos los requisitos exigidos para la renovacion de la habilitacion mencionada por haber sido motivo de una causa de fuerza mayor¡¨. Y agrega: ¡§ Es decir, la jueza recibe una denuncia contra dos personas, las cuales segun el titular denunciante, le desmantelaron los autos en un estafa. Entonces la jueza lo que hace es darnos una orden de suspender las bajas que nosotros iniciamos. Pero no nos ordena renovar las habilitaciones¡¨. Queda claro que al no haber bajas, las habilitaciones quedan firmes. ¡§Buscaban mantener en suspenso la baja, ya que son 2.200 los autos habilitados, saben que es dificil conseguir un numero nuevo para ingresar al sistema. Por ello estas personas querian preservar su numero de habilitacion; mientras no se resolvia en el fuero penal, nosotros hemos notificado a la gente que tienen la prohibicion de circular y menos transportando pasajeros¡¨. Sin embargo ante la pregunta puntual de si se detectaron autos beneficiados con las cautelares en las calles o en los operativos, el responsable de los controles de transito en la ciudad capital respondio: ¡§No recuerdo, seria faltar a la verdad decirlo. De todos los autos que secuestramos, que son muchos, generalmente los que se secuestran (sic) son los que no estan cumpliendo con la ordenanza, que no estan habilitados¡K¡¨ Y luego remata: ¡§Lo que no te puedo decir es que si algunos de los (autos) que estan aqui (en el expediente) sin permiso para circular, no los hayan encontrado en la calle¡K¡¨. Antes de finalizar preciso: ¡§El 5 de diciembre vencio la cautelar y el 12 de ese mismo mes se les notifico de las bajas. Al no tener una renovacion, nosotros elevamos las notificaciones que se procedio a las bajas correspondientes de las habilitaciones¡¨. O sea, que estuvieron habilitados para circular todo ese tiempo. Al ser consultado si se realizo alguna presentacion desde la Direccion de Transito para revertir las medidas cautelares libradas aparentemente de forma irregular, Urquiza sostuvo que ¡§que la Secretaria de Gobierno y las asesorias legales, las que dispusieron que se debia respetar la cautelar¡¨. ƒÜ