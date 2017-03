Santiagueña se encuentra varada desde hace 2 meses en un aeropuerto peruano

16/03/2017 -

Alicia Lami Hernández, ciudadana argentina, oriunda de Santiago del Estero, de 68 años, convirtió en su hogar al aeropuerto internacional "Jorge Chávez" que está ubicado en Callao, ciudad situada en el centro-oeste del Perú, en la costa central del litoral peruano, próximo al puerto y a 12 kilómetros del centro de Lima.

Desde hace más de un mes sobrevive gracias a la generosidad de los pasajeros y trabajadores que se cruzan con ella en los pasillos de la aerostación peruana. Con un aparente trastorno mental, Alicia asegura que su vida corre peligro a cada minuto.

La de la santiagueña es la historia de una "Mujer atrapada en la terminal de sus recuerdos", tal como lo tituló el programa periodístico televisivo peruano "Panorama", en un informe especial que realizó para esa emisora su periodista Dayana Cieza.

Mientras, sus familiares expresaron a EL LIBERAL que están preocupados por su situación y que ya realizan gestiones ante la cancillería argentina para poder regresarla al país.

En el reporte periodístico de la televisión peruana se destaca que Alicia Lami Hernández llegó a Perú por tierra. Pisó suelo peruano el pasado 26 de enero. Ese mismo día, a bordo de un taxi, se trasladó al Aeropuerto Internacional "Jorge Chávez".

La familia de Alicia mencionó que no es la primera vez que ocurre una situación de estas características, ya que en otras oportunidades debieron traer a la mujer desde Venezuela, Brasil, Uruguay, Paraguay y Puerto Rico. También manifestaron que no se explican cómo hace su familiar para llegar a esos insólitos destinos.

La mujer santiagueña, según le contó al medio televisivo peruano, se había dirigido hacia la aeroestación con el objetivo de encontrarse con su esposo para ‘continuar juntos su viaje a Noruega’. Desde entonces, no ha salido de la terminal aérea y, prácticamente vive ahí esperando un pasaje que la regrese. Según narró en la crónica, Alicia sobrevive de la ayuda que le brinda el personal del aeropuerto y los circunstanciales pasajeros.

Lleva consigo un pequeño equipaje en el que guarda todo lo que ella dice. En su bolso tiene un pañuelo de gasa. Alicia contó a la periodista peruana que la entrevistó que, una vez por semana, recibe la visita de funcionarios del Consulado General de la República Argentina y que, el día que ellos van le invitan al almuerzo y le dejan $ 70.

La periodista destacó: "Alicia Lami Hernández se niega a salir del aeropuerto. No quiere trasladarse a ningún hospedaje. Desconfía de todos. Mientras tanto, en algún rincón del ‘Jorge Chávez’ seguirá aguardando un pasaje que logre llevarla a reencontrarse con los seres que más ama y que pese a su condición mental, no ha olvidado y ahora los extraña más que nunca". Y el informe periodístico cierra con un pedido que formuló Alicia en inglés: "Necesito que me ayuden con un ticket para partir a Europa; Oslo, Noruega. ¿Pueden?".