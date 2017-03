Independiente BBC quiere voltear al líder chaqueño

Fotos CHANCE. Independiente quiere dar el batacazo de la jornada.

Independiente BBC intentará dar el batacazo de la jornada esta noche cuando enfrente a Hindú Club de Resistencia, líder de la Conferencia Norte del Torneo Nacional de Ascenso.

El equipo santiagueño perdió el lunes ante Villa San Martín, también de Resistencia, por lo que necesita un triunfo para recuperar el octavo puesto que cedió anoche a manos de Tiro Federal de Morteros.

La labor no será sencilla, más aún teniendo en cuenta que difícilmente pueda jugar Julián Aprea, quien no fue utilizado el lunes debido a una contractura en el isquiotibial de la pierna derecha.

La defensa será un factor clave, en virtud de que el rival tiene jugadores de gran capacidad individual como Kenneth Jones, Pablo Moya, Mauro Coronel, Nicolás Paletta, Pablo Fernández y Sergio Mora.

Otros partidos

La jornada de esta noche incluirá además los siguientes enfrentamientos: desde las 21, Olimpo vs. La Unión de Colón; 21.30, Villa San Martín vs. Salta Básket, Oberá TC vs. Asociación Mitre, Comunicaciones vs. Las Parejas, Gimnasia de La Plata vs. Platense y Estudiantes de Olavarría vs. Temperley.