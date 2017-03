Acusado de violencia de género podría quedar en esta jornada tras las rejas

16/03/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C). En esta jornada se va a resolver la suerte de un sujeto imputado por violencia de género, en un hecho acaecido en la mañana del lunes, cuando agredió a trompadas y patadas a su ex pareja, además de amenazarla de muerte.

Hoy comparecerá ante el juez de Control, Dr. Sálice, un sujeto que fue denunciado por su ex pareja, acusándolo de haberla agredido física y verbalmente, motivo por el cual el hombre presentó una eximición de prisión. De acuerdo con la denuncia radicada por la víctima, su ex pareja llevó a su hija en común a la escuela y luego regresó al domicilio donde vive la mujer en el barrio 25 de Mayo, donde el acusado, con quien convivió 10 años, la comenzó a increpar aduciendo que por culpa de ella él tenía problemas con su nueva compañera. La habría insultado y la comenzó a atacar a golpes de puño, y una vez que la mujer cayó al suelo, el violento le aplicó varios puntapiés, hasta que la mujer pudo escapar y se dirigió hasta la Comisaría 50 donde radicó la denuncia. Pese a que se ordenó su detención, el acusado presentó una eximición de prisión, que hoy se resolverá si se le hace lugar o no al requerimiento.