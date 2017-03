"Así en la tierra como en el cielo..."

Fotos UN LUJO. Horacio Goytía, José Flores, "Paco" Barrientos (asistente) y Roberto Carrera hablaron del campeonato que los marcó para siempre en 1968.

16/03/2017 -

Gustavo Chazarreta (76 años), José "Negro" Flores (75), Horacio Goytía (72), Ramón "Cabra" Jorge (69) y Roberto "Dupla" Carrera (69) son los únicos sobrevivientes del acontecimiento deportivo más importante para la provincia en el Siglo XX.

Alfredo "Amo" Tulli, "Inqui" Ríos, Benjamín Arce, "Quebracho" Torres, "Chiquito" Villalba, Esteban Demasi y Fernando Najarro viven en cada uno de los que disfrutamos de verlos en acción durante tantos años con la camiseta de la provincia.

Hoy se cumplen 49 años de esa hazaña deportiva, a orillas del río Dulce, que mantuvo a la provincia paralizada durante 7 días.

El "Dupla" Carrera habló de sensaciones encontradas. "Me hubiese gustado que estemos los doce haciendo esta nota, pero por circunstancias de la vida no están siete. Eso es triste para un deportista que siendo joven pudo compartir con ellos. Eran mis ídolos", comentó el "Dupla", que con 19 años era el más joven de plantel en ese campeonato.

Horacio Goytía también guarda un grato recuerdo de esa época gloriosa. "Nos estamos acercando a los 50 años, que no es fácil llegar. Muchos de nuestros compañeros desgraciadamente han quedado en el camino. Pero el reconocimiento de la gente no se pierde. Han pasado tantos años y hasta el día de hoy, conocidos y desconocidos, toda persona mayor de 60 años, tiene una anécdota de ese campeonato y hasta el día de hoy no se olvida", comentó gratificado.

El "Negro" Flores también se emociona en la recordación. "Pasan los años y el recuerdo se mantiene. Para mí fue un gran campeonato en lo personal. Estaba en el equipo base y tuve la suerte de jugar muchos partidos, incluida la final. De ahí pegué el salto a la preselección nacional".

"Paco" Barrientos también fue partícipe de ese título, pero desde el rol de asistente técnico de don Casimiro González Trilla, también fallecido.

"El que hacía todo era él. Fue una buena persona y trabajar con él era grandioso. Me ha servido mucho haber estado siete meses trabajando juntos con este grupo. Santiago estaba para jugar otro campeonato más. Estaban enteritos todos", comentó "Paco".

A un año de las Bodas de Oro, los campeones del 68 disfrutan el presente con un dejo de tristeza por los que no están, pero con la con la satisfacción de saber que vivirán por siempre en nuestros corazones.