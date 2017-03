Sialle, con algunas dudas para recibir a Aconquija

Fotos DUDAS. Sialle tendrá que suplir sensibles ausencias de cara al encuentro por la segunda fecha del Federal A.

16/03/2017 -

Luego del auspicioso debut en la segunda fase con goleada como visitante ante Chaco For Ever, Mitre se prepara para recibir este sábado desde las 21,30 la visita de Unión Aconquija de Catamarca en el marco de la segunda fecha.

Justamente para ese duelo el entrenador aurinegro Arnaldo Sialle no podrá contar por diferentes motivos con la presencia de tres futbolistas habitualmente titulares.

En ese sentido, "Cacho" no podrá contar con el goleador uruguayo William Peralta ni con los defensores Oscar Piris y Franco Ledesma. Cabe recordar que el delantero oriental sufrió una grave lesión que terminó con luxación severa en el tobillo izquierdo y la fractura de peroné tras un duro cruce con Russo, futbolista de Chaco For Ever.

En tanto, el paraguayo Piris fue expulsado en ese mismo duelo y tendrá que purgar con una fecha de suspensión; mientras que el "Mono" Ledesma presenta una molestia muscular (probablemente un desgarro en su pierna derecha) y su presencia está casi descartada.

Con todos estos inconvenientes, el plantel trabajó en su estadio en la mañana de ayer y el cuerpo técnico ordenó tareas de movimientos tácticos y con pelota parada. También probó a los posibles reemplazantes para los ausentes.

En ese sentido, Juan Manuel Lobato se perfila para ocupar la vacante de Piris y sería el primer marcador central. Formaría dupla con Matías Moisés. Además, Franco Ferrari podría ser el reemplazante de Ledesma en el lateral derecho de la defensa.

En cambio, el catamarqueño Silvestre Sacallán sería quien ingrese por William Peralta.

De esta manera Alejandro Medina; Ricardo Tapia, Juan Manuel Lobato, Matías Moisés y Franco Ferrari; Leandro De Muner, Juan Alessandroni, Ramiro Pereyra y Julio Sacallán; Facundo Juárez y David Peralta fueron los once futbolistas con los que el cuerpo técnico trabajó ayer.

De mantener esa idea, se variaría el dibujo táctico y del 4-3-3, el Aurinegro pasaría a jugar con un tradicional 4-4-2, donde Silvestre Sacallán actuaría por el andarivel izquierdo, lo que obligaría a Facundo Juárez a volver jugar en la delantera junto al friense David Romero. Tampoco se podría descartar el posible ingreso de Alejandro Toledo en el lugar que deja Peralta y de esa forma se mantendría el sistema que más utilizó Sialle desde su arribo.

El propio entrenador admitió que aún no tiene definido al once inicial y que recién después de la práctica planificada para hoy tendría un mayor panorama de la idea y del once inicial que plantaría ante Unión Aconquija.