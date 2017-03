Armando Pérez se va molesto por la falta de apoyo

Fotos OPINIÓN. Pérez sostuvo que logró "normalizar" la AFA y agregó que ahora "será fácil administrar una AFA rica".

A dos semanas de entregar el mando de la AFA a Claudio "Chiqui" Tapia, el empresario Armando Pérez deja el comando transitorio del fútbol argentino con críticas al gobierno y a la dirigencia, incluidas las de Fifa y Conmebol, a las que endilgó falta de apoyo.

"No estoy contento. No tuve apoyatura. En principio tenía la idea que apoyaba Fifa, apoyaba el gobierno, apoyaba la Conmebol y no recibí todo ese tipo de cosas", sentenció.

No obstante, pese a los problemas y a los rezongos de la dirigencia, ya que muchos de sus pares suelen cuestionarle su administración en esta virtual intervención de la Fifa, Pérez pronosticó de ahora en más "va a ser mucho más fácil administrar" y que la AFA "va a ser rica".

"Lo importante era normalizar al AFA", dijo por Radio Cooperativa y auguró: "Se van a sorprender (porque) encuentran una AFA normalizada, como corresponde, compenetrada del funcionamiento que tiene que tener y no hubo nada que pueda distorsionar un solo peso".

"Creo que si no hubieran ayudado un poco, tanto los dirigentes como en su momento el gobierno, dándonos las plata en el momento que pasaba, muchas cosas no hubieran sucedido", agregó. Pérez se refirió a los 350 millones que la Comisión Normalizadora, con la venia del gobierno, prometió a los clubes para diciembre y se demoró más de un mes provocando la postergación otro tanto del comienzo de los torneos oficiales de fútbol.

El 29 de marzo se realizará la Asamblea Extraordinaria que ungirá a Tapia, con quien tuvo diferencias a lo largo de su gestión de medio año. Hubo críticas, abiertas o veladas, entre ambos. Sin embargo, Pérez asegura que se irá sin resentimientos. "Algún psicólogo me dijo alguna vez que la envidia es simplemente bronca... Hay algunas cosas que las tomo como bronca o envidia que no puedo justificar (pero) como no tengo envidia no nadie, no tengo bronca con nadie".