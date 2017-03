El Celta de Berizzo se mide ante Krasnodar

Fotos TÉCNICO. Berizzo tratará de guiar a su equipo al triunfo.

16/03/2017 -

Celta de Vigo español y Manchester United inglés enfrentarán hoy a Krasnodar y Rostov, ambos de Rusia, respectivamente, en tanto que Roma de Italia se medirá con el Olympique Lyon francés, en los partidos de vuelta más destacados de los octavos de final de la Liga de Europa.

Celta de Vigo, dirigido por el argentino Eduardo Berizzo, intentará defender ante el Krasnodar de Rusia la ajustada victoria por 2-1 que obtuvo en el partido de ida jugado en el estadio de Balaidos.

El equipo donde juegan los argentinos Gustavo Cabral, Facundo Roncaglia y Pablo Hernández ya tuvo una exitosa excursión al Este europeo por los dieciseisavos de final cuando eliminó a Shakthar Donetsk de Ucrania.

Por su parte, Manchester United, el favorito en las apuestas a quedarse con la Europa League, recibirá al Rostov de Rusia, luego de haber conseguido un valioso empate 1-1 fuera de casa.

Programa de los partidos de vuelta de octavos de final a jugarse hoy:

Besiktas (Turquía) vs. Olympiacos (Grecia); Krasnodar (Rusia) vs. Celta Vigo (España); Genk (Bélgica) vs. Gent (Bélgica); Ajax (Holanda) vs. Copenhague (Dinamarca); Anderlecht (Bélgica) vs. Apoel (Chipre); B. Moenchengladbach (Alemania) vs. Schalke (Alemania, Franco Di Santo); Manchester United (Inglaterra) vs. Rostov (Rusia) y Roma (Italia) vs. O. Lyon (Francia).