Panaderos apelan a ofertas y dicen que bajó el consumo

16/03/2017 -

El titular del Centro de Panaderos, Roberto Llanos, comentó que "el consumo en las panaderías está bajo. Los colegas están apelando a colocar ofertas para tratar de vender: Por ejemplo, hacen combos de una rosca más una docena de facturas a $70, estamos largando ofertas porque no hay venta", indicó. Agregó que "el pan sigue a $32 el kilogramo, vamos a esperar a los primeros días de abril y ahí seguramente vamos a retocar, pero no sé hasta donde nos sirve aumentar porque no se está vendiendo nada". Agregó que "estamos absorbiendo la suba de costos porque sinó el pan tendría que estar a $50 el kilogramo".