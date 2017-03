Warner Bros aspira a realizar una nueva entrega de la saga "Matrix"

16/03/2017 -

Warner Bros planea realizar una nueva entrega de la saga de ciencia ficción "Matrix", pero prescindiría de los hermanos Wachowski, quienes escribieron y dirigieron la trilogía original, informa EFE, que replica una nota publicada en The Hollywood Reporter. Aunque no se brindan mayores precisiones sobre el emprendimiento, el guión estaría a cargo de Zak Penn, responsable de "Los vengadores", y el papel principal recaería sobre Michael B. Jordan, a quien en 2015 se lo pudo ver en "Creed". De esta manera, también quedaría fuera del nuevo filme Keanu Reeves, protagonista de las tres películas anteriores, quien en una entrevista publicada hace unas semanas en Yahoo Movies, no había descartado participar de una eventual nueva entrega de la saga, pero con la condición de que fueran las hermanas Wachowski quienes estuvieran al frente. La primera parte de "Matrix" data de 1999 y, con una recaudación de 463 millones de dólares, logró posicionarse como un clásico de la ciencia-ficción, lo cual impulsó el lanzamiento de sus secuelas, "The Matrix Reloaded" y "The Matrix Revolutions", en 2003.