Netflix planea completar "The Other Side of the Wind", filme inconcluso de Orson Welles

16/03/2017 -

Netflix obtuvo los derechos para completar "The other side of the wind", una película inconclusa rodada entre 1970 y 1976 por Orson Welles. Así lo confirmó el productor Filip Jan Rymsza, quien en 2015 inició una campaña de financiación del proyecto, a través de la plataforma de recaudación Indiegogo. "Estoy entusiasmado de compartir la noticia de que Netflix ha comprado los derechos internacionales y financiará la conclusión y restauración de ‘The other side of the wind’", escribió Rymsza. El productor había logrado hacerse con los derechos para concluir la película en 2014, al llegar a un acuerdo con la hija de Welles, Beatrice. En el proyecto también estarán el productor Frank Marshall, quien fue parte del equipo original del filme, al igual que el cineasta Peter Bogdanovich, quien hará su aporte como asesor. "The other side of the wind" cuenta la historia de un legendario director que, olvidado por Hollywood tras varios años en Europa, intenta regresar la "Meca del Cine".