Pedirán las detenciones del "Indio" Solari, el Intendente de Olavarría y los productores

Fernando Burlando pedirá las detenciones del "Indio" Solari, el intendente de Olavarría Ezequiel Galli, y los hermanos Matías y Marcos Peuscovich, propietarios de la empresa "En Vivo", que produjo el trágico show que terminó con la vida de dos personas durante la noche del último sábado.

El abogado representa a la familia de Javier León, una de las dos personas que murieron durante el recital que ofreció el ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el predio "La Colmena", y trabaja en la realización de esos escritos con el deseo de concretar los pedidos en el transcurso de esta semana.

"Ninguno de todos los que participaron pudo haber obviado el resultado de las muertes, pensando en la cantidad de gente que iba a ir, en la cantidad de gente que superó el límite, y así en innumerables situaciones irregulares", explicó Burlando a Infobae.

"Que otros eventos similares hayan pasado en la Argentina hace que se transformen en asesinos, en conocedores de que alguien podía morir", remarcó. "Era mas fácil representarse este final que otro", señaló.

El letrado sostuvo que en la organización del concierto "todo fue precario" y cuestionó "el afán económico, de la notoriedad y de crecer políticamente sin mirar las consecuencias sobre la vida de la gente". Además, Burlando contó que esa noche León sufrió ataques de pánico y tuvo intenciones de retirarse del predio, pero no pudo hacerlo por el exceso de público. "Lo pisoteaban y lo pasaban por arriba", indicó. "No hay mucho que investigar para darse cuenta de quiénes fueron los brutales asesinos", remarcó el abogado.

La carta del "Indio"

Luego del recital del "Indio" Solari en Olavarría en el que murieron dos personas, el músico se pronunció sobre la noche del sábado: "He tomado la decisión de guardar mi personalidad pública hasta después del concierto de Olavarría y tomar un descanso luego, que me permita observar mi salud. Tratando de evitar decepciones injustas, estoy usando estos días para explicar (una vez más) que no soy un militante. Estoy, así también, contestando a cada uno de quienes han requerido mi solidaridad.

"Debo creer que, en justicia, nunca les ha interesado mi manera de actuar políticamente. Están convencidos de su mirada y de sus actos, viéndolos como los únicos gestos posibles y efectivos para pulsear con los eternos dueños del poder. No sé que motiva esa creencia a la luz de los resultados. Mi motor político tiene muy poco que ver con esas maneras. Tengo la edad suficiente como para no tolerar más el dominio cíclico de quienes así justifican sus acciones. He acompañado, con expresiones de ciudadano elogiosas, decisiones que tomó la administración Kirchner toda vez que en una entrevista me preguntaron algo al respecto. Eso me ha transformado para muchos en la ‘rata kirchnerista. Mi manera de oponerme a los "círculos dominantes’, del color que sean, no llega a transformarme en algo con similar poder.

Todo esto, sumado al cansancio que trae mi dolencia y los cambios de temperamento que provocan mis medicinas me llevan a tomar un descanso, quizás prolongado, de mis presentaciones en público. No faltará quien me eche en cara que este no es el mejor momento. Nunca es el mejor momento. La canalla no descansa nunca".