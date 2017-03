Fotos Garce contó por qué Maradona lo convocó al mundial 2010

Hoy 08:50 -

El nombre de Ariel Garcé fue la enorme sorpresa de la lista de convocados que Diego Maradona confeccionó para el Mundial de Sudáfrica en 2010. El defensor no figuraba en los planes de nadie y a último momento irrumpió en la nómina, generando asombro y también cargadas.

A seis años de aquel suceso, el Chino retomó aquella situación y confesó el inesperado motivo que terminó convenciendo al Diez en un amistoso disputado mayo del 2010 en Nequén contra Haití, que sirvió para despedir a Ariel Ortega de la Selección.

Te puede interesar: "Las cinco noticias destacadas para este jueves "

"No iba a ir, porque sabía que esos partidos ya estaban, que eran parte del proceso para terminar. En Cutral Có, un miércoles y con el frío que hace... Entonces le dije a mi hermano que no iba a ir", detalló en diálogo con La Página Millonaria Radio.

"Él me dijo que vaya por mi papá y mi mamá, que me querían ver. Además, iba a hacer más ruido diciéndole que no a la Selección que yendo. No quería más quilombo", relató los momentos previos al momento de quiebre.

A minutos del inicio del partido, Ortega y Martín Palermo dieron la arenga. Pero todavía los rivales no salían al campo de juego y el silencio le ganó al plantel: "Los haitianos estaban con gorra y guantes, no querían salir. Hacía un frío. Nos quedamos un instante en silencio y me puse a hablar yo. Me salió algo. Hablé de que si en ese momento era el Mundial, la Selección éramos nosotros. Tiré todo un verso que estuvo bueno".

"Al otro día me llamó el profe y me dice: 'Che, loco, no te bajés que Diego está ahí'. Yo estaba con un dolor en el gemelo. 'No te bajés solo, no te vas a lesionar ahora que Diego está en duda, le gustó mucho la arenga', me dijo. Todo una locura", confesó.





Cómo reaccionó a la bandera de "Garcé, traé alfajores"

Argentina recibió a Canadá en el Monumental antes de partir a Sudáfrica y allí una bandera se ganó todos los flashes: "Garcé, traé alfajores". El ex ayudante de campo de Eduardo Coudet, rememoró aquella ingeniosa referencia.

"La verdad que fue muy ocurrente eso. Me pasó algo muy loco. Gabi (el masajista) me hablaba que me iba a traer alfajores de no sé dónde y que yo le traiga salamines. Me tenía loco", señaló.

Mientras estaban cantando el himno contra Canadá, Garcé se dio cuenta de la bandera. "Estábamos cantando frente a esa tribuna y me dice: 'Ahí está mi tía', que era la que iba a cambiar los alfajores por los salamines. Y yo leí la bandera. Y viste cuando te quedás... ¿Este tarado habrá puesto eso? Entonces entendí que era como cuando alguien se va de viajes de egresados y le piden alfajores", puntualizó.

"Se creó todo un mundo con eso, pero yo me lo tomé divertido. Estaba en un gran momento mí. Lo pude disfrutar", aseguró.