Trasladan a César Milani al penal de Ezeiza

Hoy 12:54 -

El detenido ex jefe del Ejército, teniente general retirado César Milani, viajaba esta mañana en un avión de la Gendarmería Nacional que lo trasladaba al aeroparque Jorge Newbery, donde aterrizaría alrededor de las 13.

El militar, detenido hace casi un mes por delitos de lesa humanidad, fue trasladado vía terrestre desde la cárcel de La Rioja hacia el aeropuerto local y a las 10 partió la aeronave de la fuerza de seguridad.

Fuentes de la investigación adelantaron que, una vez en Buenos Aires, Milani será trasladado primero a la Unidad 28, en el Palacio de Justicia.

En tanto, el juez federal de La Rioja, Luis Herrera Piedrabuena, explicó que será alojado en el penal federal número 31 de Ezeiza, para que cumpla allí prisión preventiva. Sostuvo que el traslado de Milani de la capital andina a Buenos Aires se debió a "un pedido que hizo la defensa" para facilitar "el acercamiento familiar" que "es un derecho que tiene todo imputado". "Milani está imputado de graves delitos, por lo tanto está sometido a un proceso penal", declaró a la radio Fénix el magistrado y confió que "no tenía la menor duda" durante el proceso que "iba a llegar al día en que Milani iba a ser indagado".

El juez adelantó que va a "evaluar unas pruebas que ha presentado" Milani para después "resolver al respecto y definir su situación procesal para poder seguir avanzando en el proceso" y admitió que además del procesamiento o sobreseimiento "puede haber una falta de mérito también".

"La falta de mérito en los casos que se da no significa que la persona no tenga responsabilidades o que signifique un sobreseimiento sino que se debe seguir investigando o reunir la prueba suficiente para la imputación que se formula", añadió.

Con respecto a la acusación de asociación ilícita formulada por la Fiscalía, Herrera Piedrabuena comentó que se trata de una figura delictiva que "es bastante compleja así que por eso habrá que estudiarla bien en los casos que se la plantea desde la acusación fiscal". El magistrado se refirió a que Milani presentó un escrito de descargo sin aceptar preguntas y dijo creer que "en el futuro eso se tiene que rever".

"A mí me parece que una persona o se abstiene de declarar o declara y permite preguntas que pueda hacer el fiscal y el juez", indicó. Finalmente, consideró que "los delitos, la acusación, que tiene Milani son graves", anticipó que "si fuese procesado tiene que seguir el camino del juicio oral" que sería en La Rioja y proclamó: "Yo no soy un vengador, soy un juez y me voy a ajustar al Derecho y a la Ley".

Imputado

Milani está imputado en la causa por la supuesta comisión de delitos de lesa humanidad en La Rioja durante la dictadura, a partir de las denuncias que radicaron los exdetenidos Alfredo Olivera y Verónica Matta.

En Tucumán, además, está procesado sin prisión preventiva por el encubrimiento del secuestro y la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, cuando el joven estaba a su cargo cumpliendo el servicio militar obligatorio en 1976. Asimismo, en Buenos Aires carga con otro procesamiento por enriquecimiento ilícito, ya que no pudo justificar sus gastos ni la compra de una casa en San Isidro.