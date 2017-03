Fotos Operativo de salud en el barrio Bajo de Vertiz.

Hoy 15:17 -

Cumpliendo con expresas instrucciones de la Gobernadora de la Provincia, Dra. Claudia de Zamora, se llevó a cabo en el barrio Bajo de Vértiz de la ciudad de La Banda, un operativo de salud destinado a los vecinos de este lugar y en donde se brindaron servicios de odontología, pediatría, clínica médica, oftalmología y el servicio de peluquería.

Es de destacar, que este tipo de acciones concernientes a la atención primaria de la salud, se desarrollan frecuentemente con el objetivo de llegar a toda la población y se enmarca en las políticas sociales que lleva adelante el gobierno con el objetivo de generar inclusión e igualdad de oportunidades.

Rodrigo Paz, agradeció a la Primera Mandataria Provincial, por las políticas sociales que lleva a cabo y expreso: “esto beneficia al barrio. Los vecinos necesitan esto, porque hay muchos niños y esto trae beneficios en tema de salud. Hay veces que los hospitales colapsan y esto ha venido bien para nosotros. Gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora y al Senador Nacional, Dr. Gerardo Zamora, porque es una gran ayuda para el barrio y para todos los chicos”.

Una vecina, Norma Juárez, manifestó: “He venido a este operativo que es un gran beneficio para el barrio, realmente aprovechamos esta oportunidad, le agradecemos a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora que siempre está atenta al pedido de la situación de los barrios, por eso nos manda estos móviles, porque a veces es imposible llegar a las instituciones. Yo he venido aquí porque tengo que cambiar mis anteojos, me vine hacer ver con la oculista. La verdad que me economizo de andar en el centro y ahora se aprovecha estas oportunidades, ya que antes no teníamos estas posibilidades. Muy agradecida a la Gobernadora, que siempre está presente con esa sensibilidad que ella tiene. Ahora estamos disfrutando de este operativo que es muy completo, hay mucha gente que ha venido para el medico clínico, para la ginecóloga, la verdad es para aprovechar todo esto”.

Valeria Bravo, otra vecina beneficiaria contó: “me vengo hacer atender con el dentista y el médico clínico. Quiero agradecerle a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora por esta oportunidad que nos da, porque hay veces que tenemos que ir al hospital y no dan turnos. Antes no teníamos estas posibilidades y ahora si va ser mejor la calidad de salud para el barrio. Agradecida por habernos mandado este móvil sanitario”.

Mónica Gallo, de la Asociación Civil “Reflejos de Esperanza” de la ciudad de La Banda, dijo “estamos muy agradecidos por el accionar del Gobierno Provincial, le damos gracias a la Gobernadora, Dra. Claudia de Zamora porque gracias a la atención que dan los móviles sanitarios, la gente puede beneficiarse porque muchas veces no puede ir a otros lugares. Vienen mucho por consulta oftalmológica o requiriendo odontólogos. El servicio es muy importante, para mejorar la calidad de salud y porque la gente no puede llegar a los centros. Ahora, ya tienen la oportunidad de ser atendidos por profesionales”.