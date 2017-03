Fotos Hebe de Bonafini.

Hebe de Bonafini, fundadora de la organización "Madres de Plaza de Mayo", se pronunció en un discurso contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente Mauricio Macri. "Les vuelo la Casa de Gobierno", advirtió.

"A Macri y Larreta les aviso una cosa: si a las Madres nos quieren sacar de la Plaza, yo, Hebe de Bonafini, les vuelo la Casa de Gobierno. No me importa que me maten. Paren la mano de verdad, no jodan con las Madres", agregó.

Bonafini se quejó de que "arriba de cada pañuelo pusieron un monolito que diez personas no lo podían mover". "Vinimos con unos cuantos compañeros, los arrastramos y los corrimos al borde de la plaza", aseguró.