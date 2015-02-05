CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Marzo de 2017
A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO
Por El Liberal
Hoy 20:20 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 PAUSA EN FAMILIA
08.35 NICK JR.
09.30 MORFI,TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA
11.45 MORFI, TODOS A LA MESA
(CONTINUACIÓN)
12.30 TELEFÉ NOTICIAS
13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL
CAPÍTULO ANTERIOR
15.30 EL SECRETO DE FERIHA
16.30 EL REGRESO DE LUCAS
18.30 CASO CERRADO
20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL
21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA
(CONTINÚA)
23.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE
2
00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE
01.00 UPLAY
01.30 PAUSA EN FAMILIA
AMÉRICA
09.30 DESAYUNO
12.00 TE CUENTO
13.30 INTRUSOS
16.30 INFAMA
18.45 AMÉRICA NOTICIAS
20.45 INTRATABLES
23.15 ANIMALES SUELTOS
CANAL 9
15.00 AMORES CON TRAMPA
16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO
16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO
17.30 CONFRONTADOS
19.00 TELENUEVE CENTRAL
20.30 BENDITA
TELEVISIÓN PÚBLICA
13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
14.00 COCINEROS ARGENTINOS
17.00 VIDA
18.00 OLIMPIA
19.00 MARATÓN 2017
20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS
EL TRECE
13.00 NOTICIERO TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
17.00 CUESTIÓN DE PESO
18.30 A TODO O NADA
20.00 TELENOCHE
21.30 A TODO O NADA
22.30 MEDCEZIR
CANAL 14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 CORSO CLODOMIRA
14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN
15.00 UNIENDO DESTINOS
15.30 EL PODIO
16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL
16.30 CIRCUITO ARGENTINA
17.00 LA TOCATA
18.00 VA DE NUEVO
18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA
19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA
20.00 TICKET AL SHOW
21.00 TELÓN ABIERTO
21.30 NOTICIERO 7 - 2ª EDICIÓN
22.30 ESTUDIO ABIERTO
23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL
CBA VS. FRANDRIA (R)
CANAL 4
13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA
EDICIÓN
13.30 LA FIJA
14.00 LIGA COMERCIAL
14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO
FÚTBOL
16.30 BMX SANTIAGO
17.00 POLI 24
17.30 ALGO EN COMÚN
19.00 FUTSAL
20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE
21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN
CENTRAL
22.00 SIN PROTOCOLO
PELÍCULAS
CINEMAX
07.28 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR
09.15 FESTIVAL DE CINE DE SITGES
09.46 EL PADRE DE LA NOVIA
11.52 EL PADRE DE LA NOVIA 2
13.55 UN CAMINO HACIA MÍ
15.58 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ
ESCRITO
16.26 PARQUE JURÁSICO III
18.09 EL PROFESOR CHIFLADO II
20.14 UNA CASA PATAS ARRIBA
22.00 INACTIVIDAD PARANORMAL 2
23.45 PIRAÑA 2
TCM
08.00 NO ME OLVIDES
10.00 MI ENCUENTRO CONMIGO
11.55 BERNARDO Y BIANCA
13.25 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS
18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA
19.30 ALF (TEMPORADA 3)
21.00 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL
23.10 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA
TNT
08.02 LOS LOCOS VISITANTES
09.37 LOS ANGELES DE CHARLIE
11.17 AMOR, BODA Y MATRIMONIO
12.49 EVOLUCIÓN
14.34 MONSTER HOUSE. LA CASA DE LOS
SUSTOS
16.06 CONTROL TOTAL
18.08 RATATOUILLE
20.06 LOS INDESTRUCTIBLES
22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
22.55 UN HOMBRE DIFERENTE
00.51 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE
01.46 POMPEII. LA FURIA
SPACE
07.24 SIN ESCAPE
09.07 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL
11.01 VIRUS LETAL
12.58 STREET
14.35 MAXIMUM CONVICTION
16.26 METEORO
18.57 SUPERMAN REGRESA
22.00 ESPÍRITU OSCURO
23.46 HOSTEL
CINECANAL
09.00 EL AGENTE CODY BANKS
10.40 PERDIDOS EN NUEVA YORK
12.10 VIDA BANDIDA
14.20 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?
16.05 EVOLUCIÓN
17.55 AMOR CIEGO
20.00 INSURGENTE
22.00 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN
23.40 TERMINATOR GÉNESIS
SONY
08.30 SEINFELD
09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO
10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
12.00 LOBO ADOLESCENTE
14.00 CAMBIADAS AL NACER
15.00 CAMBIADAS AL NACER
16.00 CAMBIADAS AL NACER
17.00 EASY A
19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE
20.00 THE VOICE
23.00 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS
A DÓNDE IR
EL MAGISTRADO
(ALVEAR E IRIGOYEN)
+VIERNES 17, A LAS 22.30, CONCIERTO
DE DANIELA ANRÍQUEZ Y
EILEEN ALLUB.
+SÁBADO 18, DESFILE MODA
SHOW. ESPECTÁCULO MUSICAL
DE SOFÍA Y GUILLERMO QUIROGA,
Y LA ACADEMIA DE BAILE
DANZARTE.
MANDRAKE
(SAN MARTÍN 410)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LA
NOCHE DE EL “PULPO” HEREDIA,
JUNTO A ARTISTAS INVITADOS:
LOS KIJANOS, CRISTIAN HEREDIA
Y LOS CANTORES DE SERENATA.
PARRILLA MI GENTE
(AVDA. SOLIS Y COLÓN)
+HOY, A PARTIR DE LAS 23, MÓ-
SOJ ÑAUPA Y ARTISTAS INVITADOS:
PAQARIY Y LOS GRANDES
AMIGOS.
BACANOS
(BELTRÁN)
+HOY, A PARTIR DE LAS 22, LA
NOCHE BRAHMA, CON LA PRESENTACIÓN
EXCLUSIVA DE SOL
LATINO, GRUPO QUE INTERPRETARÁ
BACHATA, LATINO Y CUMBIA.
PLAZA ÁRABES
(PASEO ALVEAR)
+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN
LOS RECITALES DE SADAIC, SE
PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO,
QUIEN HOMENAJEARÁ A SU
ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.
CINES
SUNSTAR
MONSTER TRUCKS (3D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17/03 -17:00 (Cast)
CASI LEYENDAS (2D):
COMEDIA (+13años)
17-03- 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)
00:30 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(3D):
AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
17/03 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)
LA LLAMADA 3 2D:
TERROR (13 años)
17/03- 18/03 22:30 (Subt) 00:45
(Subt)
FRAGMENTADO 2D:
SUSPENSO. (16 años)
17/03 16:40 (Subt)
MOISÉS Y LOS 10
MANDAMIENTOS (2D):
DRAMA. (+ 13 años)
HOY AL 23/03- 19:00 (Cast)
EN PRESENCIA DEL
DIABLO (2D):
TERROR (+ 13 AÑOS)
17/03- 18/03 21:30 (Subt) 00:35
(Subt) 19/03- 23/03 21:30hs (Subt)
MOANA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17/03 17:00 (Cast)
KONG LA ISLA CALAVERA
(2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13años)
17/03 - 18-03- 19:20 (Cast) 22:00
(Subt) 00:30 (Subt)
LEGO BATMAN LA
PELÍCULA (2D):
ANIMACIÓN, (ATP)
17/03 -17:10 (Cast)
LOGAN (2D):
AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)
17/03 - 18-03 -19:30 (Subt) 22:15
(Subt) 00:50 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
MOANA, UN MAR DE
AVENTURAS 2D ATP
CASTELLANO
17:40- (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
SÁBADO)
FRAGMENTADO 2D APTA
16 AÑOS
CASTELLANO
22:10 - (TODOS LOS DÍAS)
LA LLAMADA 3 2D ATPA 13
CON RESERVA
20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO
JUEVES)
LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS
17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS
DÍAS)
KONG: LA ISLA CALAVERA
2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON
RESERVA
18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS
DÍAS)