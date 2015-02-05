CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 17 de Marzo de 2017

A LAS 17.30 CORTÁ POR LOZANO

Hoy 20:20 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 PAUSA EN FAMILIA

08.35 NICK JR.

09.30 MORFI,TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO TÓMBOLA MATUTINA

11.45 MORFI, TODOS A LA MESA

(CONTINUACIÓN)

12.30 TELEFÉ NOTICIAS

13.00 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 JOSUÉ. ESTO PASÓ EN EL

CAPÍTULO ANTERIOR

15.30 EL SECRETO DE FERIHA

16.30 EL REGRESO DE LUCAS

18.30 CASO CERRADO

20.00 NOTICIERO 7 EDIC. CENTRAL

21.15 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

22.30 SORTEO TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 JOSUÉ Y LA TIERRA PROMETIDA

(CONTINÚA)

23.00 CINE. BÚSQUEDA IMPLACABLE

2

00.30 DIARIO DE MEDIANOCHE

01.00 UPLAY

01.30 PAUSA EN FAMILIA


AMÉRICA

09.30 DESAYUNO

12.00 TE CUENTO

13.30 INTRUSOS

16.30 INFAMA

18.45 AMÉRICA NOTICIAS

20.45 INTRATABLES

23.15 ANIMALES SUELTOS


CANAL 9

15.00 AMORES CON TRAMPA

16.00 UN CAMINO HACIA EL DESTINO

16.45 AMO DESPERTAR CONTIGO

17.30 CONFRONTADOS

19.00 TELENUEVE CENTRAL

20.30 BENDITA


TELEVISIÓN PÚBLICA

13.00 TV PÚBLICA NOTICIAS

14.00 COCINEROS ARGENTINOS

17.00 VIDA

18.00 OLIMPIA

19.00 MARATÓN 2017

20.00 TV PÚBLICA NOTICIAS


 EL TRECE

13.00 NOTICIERO TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

17.00 CUESTIÓN DE PESO

18.30 A TODO O NADA

20.00 TELENOCHE

21.30 A TODO O NADA

22.30 MEDCEZIR


 


CANAL 14 

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 CORSO CLODOMIRA

14.00 NOTICIERO 7 (R) 1ª EDICIÓN

15.00 UNIENDO DESTINOS

15.30 EL PODIO

16.00 LOQUITOS POR EL FUTBOL

16.30 CIRCUITO ARGENTINA

17.00 LA TOCATA

18.00 VA DE NUEVO

18.30 LA RUTA DEL DOCUMENTALISTA

19.00 ESPÍRITUS DE MI TIERRA

20.00 TICKET AL SHOW

21.00 TELÓN ABIERTO

21.30 NOTICIERO 7 - 2ª EDICIÓN

22.30 ESTUDIO ABIERTO

23.00 EL CLÁSICO: CENTRAL

CBA VS. FRANDRIA (R)


CANAL 4

13.00 NOTI EXPRESS PRIMERA

EDICIÓN

13.30 LA FIJA

14.00 LIGA COMERCIAL

14.30 DEPORTE EXPRESS NUESTRO

FÚTBOL

16.30 BMX SANTIAGO

17.00 POLI 24

17.30 ALGO EN COMÚN

19.00 FUTSAL

20.00 EL INTERIOR DE MI GENTE

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN

CENTRAL

22.00 SIN PROTOCOLO


PELÍCULAS

CINEMAX

07.28 UNA CELEBRACIÓN PARA RECORDAR

09.15 FESTIVAL DE CINE DE SITGES

09.46 EL PADRE DE LA NOVIA

11.52 EL PADRE DE LA NOVIA 2

13.55 UN CAMINO HACIA MÍ

15.58 GAME OF THRONES, EL DESTINO ESTÁ

ESCRITO

16.26 PARQUE JURÁSICO III

18.09 EL PROFESOR CHIFLADO II

20.14 UNA CASA PATAS ARRIBA

22.00 INACTIVIDAD PARANORMAL 2

23.45 PIRAÑA 2

TCM

08.00 NO ME OLVIDES

10.00 MI ENCUENTRO CONMIGO

11.55 BERNARDO Y BIANCA

13.25 SENSATEZ Y SENTIMIENTOS

18.30 XENA. LA PRINCESA GUERRERA

19.30 ALF (TEMPORADA 3)

21.00 KARATE KID III. EL DESAFÍO FINAL

23.10 DURO DE MATAR 3. LA VENGANZA

TNT

08.02 LOS LOCOS VISITANTES

09.37 LOS ANGELES DE CHARLIE

11.17 AMOR, BODA Y MATRIMONIO

12.49 EVOLUCIÓN

14.34 MONSTER HOUSE. LA CASA DE LOS

SUSTOS

16.06 CONTROL TOTAL

18.08 RATATOUILLE

20.06 LOS INDESTRUCTIBLES

22.00 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

22.55 UN HOMBRE DIFERENTE

00.51 HUGO CHÁVEZ, EL COMANDANTE

01.46 POMPEII. LA FURIA

SPACE

07.24 SIN ESCAPE

09.07 RENDIRSE JAMÁS 2. COMBATE FINAL

11.01 VIRUS LETAL

12.58 STREET

14.35 MAXIMUM CONVICTION

16.26 METEORO

18.57 SUPERMAN REGRESA

22.00 ESPÍRITU OSCURO

23.46 HOSTEL

CINECANAL

09.00 EL AGENTE CODY BANKS

10.40 PERDIDOS EN NUEVA YORK

12.10 VIDA BANDIDA

14.20 ¿CUÁNDO LLEGAMOS?

16.05 EVOLUCIÓN

17.55 AMOR CIEGO

20.00 INSURGENTE

22.00 RESIDENT EVIL 3. LA EXTINCIÓN

23.40 TERMINATOR GÉNESIS

SONY

08.30 SEINFELD

09.00 LAS REGLAS DEL JUEGO

10.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

10.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

11.30 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

12.00 LOBO ADOLESCENTE

14.00 CAMBIADAS AL NACER

15.00 CAMBIADAS AL NACER

16.00 CAMBIADAS AL NACER

17.00 EASY A

19.00 CÓMO CONOCÍ A TU MADRE

20.00 THE VOICE

23.00 ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS


A DÓNDE IR

EL MAGISTRADO

(ALVEAR E IRIGOYEN)

+VIERNES 17, A LAS 22.30, CONCIERTO

DE DANIELA ANRÍQUEZ Y

EILEEN ALLUB.

+SÁBADO 18, DESFILE MODA

SHOW. ESPECTÁCULO MUSICAL

DE SOFÍA Y GUILLERMO QUIROGA,

Y LA ACADEMIA DE BAILE

DANZARTE.

MANDRAKE

(SAN MARTÍN 410)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, LA

NOCHE DE EL “PULPO” HEREDIA,

JUNTO A ARTISTAS INVITADOS:

LOS KIJANOS, CRISTIAN HEREDIA

Y LOS CANTORES DE SERENATA.

PARRILLA MI GENTE

(AVDA. SOLIS Y COLÓN)

+HOY, A PARTIR DE LAS 23, MÓ-

SOJ ÑAUPA Y ARTISTAS INVITADOS:

PAQARIY Y LOS GRANDES

AMIGOS.

BACANOS

(BELTRÁN)

+HOY, A PARTIR DE LAS 22, LA

NOCHE BRAHMA, CON LA PRESENTACIÓN

EXCLUSIVA DE SOL

LATINO, GRUPO QUE INTERPRETARÁ

BACHATA, LATINO Y CUMBIA.

PLAZA ÁRABES

(PASEO ALVEAR)

+JUEVES 30, A LAS 20.30, EN

LOS RECITALES DE SADAIC, SE

PRESENTARÁ CHUNI CARDOZO,

QUIEN HOMENAJEARÁ A SU

ABUELO PEDRO EVARISTO DÍAZ.


CINES


SUNSTAR

MONSTER TRUCKS (3D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17/03 -17:00 (Cast)

CASI LEYENDAS (2D):

COMEDIA (+13años)

17-03- 19:30 (Cast) 22:00 (Cast)

00:30 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(3D):

AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

17/03 17:30 (Cast) 20:00 (Subt)

LA LLAMADA 3 2D:

TERROR (13 años)

17/03- 18/03 22:30 (Subt) 00:45

(Subt)

FRAGMENTADO 2D:

SUSPENSO. (16 años)

17/03 16:40 (Subt)

MOISÉS Y LOS 10

MANDAMIENTOS (2D):

DRAMA. (+ 13 años)

HOY AL 23/03- 19:00 (Cast)

EN PRESENCIA DEL

DIABLO (2D):

TERROR (+ 13 AÑOS)

17/03- 18/03 21:30 (Subt) 00:35

(Subt) 19/03- 23/03 21:30hs (Subt)

MOANA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17/03 17:00 (Cast)

KONG LA ISLA CALAVERA

(2D): AVENTURA, ACCIÓN (+13años)

17/03 - 18-03- 19:20 (Cast) 22:00

(Subt) 00:30 (Subt)

LEGO BATMAN LA

PELÍCULA (2D):

ANIMACIÓN, (ATP)

17/03 -17:10 (Cast)

LOGAN (2D):

AVENTURA, ACCIÓN (+16 años)

17/03 - 18-03 -19:30 (Subt) 22:15

(Subt) 00:50 (Subt)


HÍPER LIBERTAD

MOANA, UN MAR DE

AVENTURAS 2D ATP

CASTELLANO

17:40- (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

SÁBADO)

FRAGMENTADO 2D APTA

16 AÑOS

CASTELLANO

22:10 - (TODOS LOS DÍAS)

LA LLAMADA 3 2D ATPA 13

CON RESERVA

20:00 (TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO

JUEVES)

LOGAN 2D ATPA 16 AÑOS

17:30 - 20:05 - 22:40 (TODOS LOS

DÍAS)

KONG: LA ISLA CALAVERA

2D ESTRENO APTA 13 AÑOS CON

RESERVA

18:00 - 20:30 - 22:50 (TODOS LOS

DÍAS)

 
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