Un campeonato que sigue su curso con varios destacados en la jornada sabatina

Hoy 21:41 - La Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs programó una nueva fecha de su campeonato. Los encuentros arrancarán a las 16, con media hora de tolerancia en todas las canchas. Este es el programa completo: En Complejo Russo Cancha Nº1, La Rifa De Alberto vs. Calle 14 (45) y Tinglados Manuel vs. Facheritos Super Kist (50). En Complejo Russo Cancha Nº 2, Bº Sarmiento vs. Agua y Energía (45) y Bº Sarmiento vs. 4º Pasaje (50). En Complejo Russo Cancha Nºº 3, El Porvenir vs. Mojones (C45) y Defensores Antilo vs. Villa Ángela (50). En Complejo Russo Cancha Nº 4, Bonafide vs. Mojones (C40 y 45) y Despensa Las Mellis vs. Colectiveros (50); En Cancha Nuevo Banco, Bº Sarmiento vs. Pasaje 21 (40) y Óptica Molinari vs. Pasaje 21 (45). En Cancha Mistol, La Fusión vs. Corvel (40) y Estudiantes vs. Joyex (50). En Cancha La Guarida La Banda, Racing vs. Stylo Grafico (45) y Racing vs. Panificadora Lola (50). E n Ca n c h a E s t u - diantes Maco, Bº Tradición vs. Estación La Curva (40) y Recursos Hídricos vs. Los Pitufos (50). En UTA, Kiosco Laly vs. El Triángulo (45) y UTA vs. Refi Shop (50). E n C a n c h a Vi l l a Tranquila, a las 17, Villa Tranquila vs. Feria Newbery (50).E n Cancha Villa Borges, Villa Borges vs. La Loma (40) y Villa Borges vs. Luz y Fuerza (50); en C a n c h a Ro s a r i o Central; a las 17, Rosario Central vs. Ferretería Pece (40).E n Cancha San Antonio, a las 17, Los Amigos vs. Los Peregrinos (40). En Cancha Independiente Deán, a las 17, Independiente vs. Servi Sur (50). De esta manera, se espera un sábado a puro fútbol en el marco de este nuevo campeonato de la Unión de Futbolistas Veteranos Amateurs