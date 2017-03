Despensa del Valle se quedó otra vez con el título al vencer a Alberdi

Hoy 21:47 - El sábado pasado se cerró el Torneo de Verano de la Liga Federal con la disputa de las finales de las categorías C40 y C50. Deportivo Rec y Despensa del Valle resultaron ser los flamantes campeones. La cancha de Estudiantes de Huaico Hondo fue el escenario de las esperadas definiciones. Y en la categoría mayor, Despensa del Valle cumplió con los pronósticos y derrotó claramente a Alberdi, por 3 a 0, para dar una nueva vuelta olímpica. El equipo que tiene a Daniel “Shuma” Orellana como su principal figura se había adjudicado el Torneo Anual del año pasado, por lo que prolongó sus festejos en la tarde sabatina. Más allá del 3 a 0 final, el partido le costó y mucho a Despensa del Valle, que recién pudo quebrar la resistencia de su rival en el tramo final del cotejo. A primera hora se vivió otra apasionante final en la C40, donde Deportivo Rec superó al gran equipo de Atese y Loreto por 4-2 y por fin pudo gritar campeón en esta Liga. El título tuvo una dedicatoria muy especial por el fallecimiento de Jorge Campos. La dirigencia de la Liga Federal también envió sus condolencias a la familia, amigos y compañeros de este gran ser humano que partió. En tanto, este sábado se jugará una nueva fecha del Torneo Apertura 2017, en los horarios de las 16 y 18, con 30 minutos de tolerancia únicamente para el primer turno. Se vivirá una nueva jornada con partidos importantes para el futuro de los equipos. El formato de torneo esta cerrado en cada categoría y varios ya apuntan a la segunda fase, donde se van a dividir en ronda campeonato y consuelo. Aunque la CD va a ampliar premios y eso permitirá a todos jugar hasta el final por algo. El programa de mañana es el siguiente. En Comunicaciones: Gremio Judicial vs. La Saavedra (C45) y Séptimo FC vs. La 23 (C20). En Status (Bº Aeropuerto): Borges Unidos vs. Los Primos (C20) y C. Athletic vs. Carcavelos Bar (C20). En Gendarmería: Tigres del Tradición vs. Ni Uno Menos FC (C20) y Güemes Sport vs. Quiosco Julián (1ª). En Estudiantes (Huaico Hondo): Jorge Newbery vs. Beula Construcciones (C40) y Copa Aeropuerto vs. Grasería Fernández (C50). En Gremio Judicial: Gremio Judicial vs. Insumatik FC (1ª) y Gremio Judicial vs. Atese y Loreto (C40). En Filial 23: Alberdi vs. Estrelicia Arte Bar (C50) y 7 de Marzo vs. Cam Lennon (C45). En Luz y Fuerza Nº 1: Corralón Anicar vs. Argentinos Jrs. (1ª) y El Deport Santiago vs. Lubricantes MyM (C40). En Luz y Fuerza Nº 2: Despensa Carolina vs. La 22 (1ª) y CS y D. Bandera Bajada vs. El Fortín (C40). En Los Romano: Dr. Beltrán vs. El Deport Banda (C40) y Dr. Beltrán vs. Profesores Piratas (C50). En Agricultores (Pujio): Estudio Jurídico vs. San Isidro (1ª) y Coca Cola FC vs. Rabenar Forres (1ª). En Nueva Unión (LB): Balneario FC vs. Casa Maud (1ª) y Cheros vs. Clodomira vs. San José FC (C20). En Peñarol de Flores: La Católica vs. Amigos Textiles (1ª) y Campeones del 28 vs. Puente Alsina (C45). En Milan (Zanjón): San Lorenzo vs. Isa Instalaciones (1ª) y Veteranos Malvinas vs. Politécnicos (C50). En Complejo Mailín (Zanjón): Vinalar FC vs. Los Sosa FC (C20) y Kember San Martín vs. Don Vicente (C50). En El Tata (Bº Islas Malvinas): Cacho FC vs. El Triángulo (C20) y Hidráulica Aje vs. Pasaje San Esteban (C40). En Iosep Nº 1: Iosep vs. Pukará FC (1ª) y La Fiesta Disco vs. Iosep (C50). En Camioneros Nº 1: Potrero FC vs. Ipvu FC (C45) y Despensa del Valle vs. Benjamín Bravo FC (C50). En Camioneros Nº 2: Panadería Monteagudo vs. Sonido Ibáñez (C20) y Carcavelos Bar vs. VG Pilchería Leo (C45). En Potrerito Nº 8: Quinto Almirante Brown vs. Gemio FC (C20) y Oca FC vs. Agricultores Unidos (1ª). En Rivadavia (Vuelta de la Barranca): Pritty FC vs. Tapiales Las Gemelas (1ª) y Pritty FC vs. Dep. Rec (C40). En Los Millo (V. de la B.): San Antonio FC vs. Pepsi FC (C40) y Los Magníficos vs. Escuela 102 (C45). En Los Hermanos Sayago: MG Diseños vs. Adhoc FC (1ª) y San Fernando vs. Roque y Amigos (C45). En Mamita (Cardozo): Rivadavia FC vs. Bº Ejército Argentino (1ª) y Profesores Educación Física vs. Templo FC (C40). En Los Pichones Nº 1: Macroffice vs. San Cristóbal (1ª) y Moto Juan vs. Los Amigos (1ª). En Los Pichones Nº 2: La Estafeta vs. Excursionistas (1ª) y La Estafeta vs. La Juntada (C40). En Independiente Nº 1 (Cardozo): Salamanca vs. El Triángulo FC (C45) y Expreso San Nicolás vs. Ferretería El Colo (C45). En Independiente Nº 2 (Cardozo): Los Murciélagos vs. La Güemes (1ª) y Marmolería Pereyra vs. La Morocha FC (C40). En La Morocha: El Ciclón vs. Ex Combatientes Jrs. (C20) y Red Star vs. Ex Combatientes (C50). En La Porteña: El Rejunte vs. Ersa (1ª) y Kovak Autom. vs. Villa Negrita (C45).