El cuarto capítulo del Torneo Apertura se jugará mañana por la tarde

Hoy 21:48 - La Liga Santiagueña de Veteranos programó para mañana la cuarta fecha de su torneo Apertura, denominado Carlos “Palo” Carabajal, reservado para equipos de las categorías 40 y 50. Los partidos del primer turno comenzarán a las 16.30, con 30 minutos de tolerancia, según la siguiente programación: En Dos de Abril: Dos de Abril vs. Unión (40) y Dos de Abril vs. Cristian FC (50). En San Luis: San Luis vs. Cadetería Alsina (40) y Mariano Moreno vs. Villa María (40). En Los Potros: Virgen del Rosario vs. Los Fugitivos (40) y Estrella Roja vs. Islas Malvinas (50). En Bosco ll: El Gallo vs. Los Herederos (40) y Triángulo Rojo vs. Cerrajería José Luis (50). En San Lorenzo (Santa Rosa): Villa del Carmen vs. Aluminio Alu-Mart (40) y Taller Carlos Issi vs. Bº 1º de Mayo (40). En Santa Rita: Ferretería Santa Lucía vs. Triángulo Rojo (40) y Santa Rita vs. Carnes Marito (50). En Pampa Múyoj: Gimnasio Karen vs. Club Piedritas (40) y Carnicería Daniela vs. Gremio Judicial (50). En Los Poros: Verdulería Los Amigos vs. Cristian FC (40) y Centinelas Unidos vs. Despensa Nico (50). En Pablo VI: Pablo VI vs. Loma FC (40) y Pablo VI vs. Santa Lucía (50). Por otra parte, la Comision Técnica de la Liga cita para este martes 21 a las 21.30, a los siguientes delegados: Uñates (Barrio 1º de Mayo), Núñez (Unión), Pérez (Triángulo Rojo), López (Club Piedritas), Sosa Sayago (Villa María) y Ponce (Loma FC). También se cita al jugador Ferreyra de Virgen del Rosario.