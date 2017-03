Se aproxima la segunda fecha del Campeonato JR Indumentaria

Hoy 21:53 - La zona sur de la ciudad capital se prepara para albergar mañana una nueva tarde cargada de buenos partidos, en lo que será la segunda fecha del campeonato JR Indumentaria, la competencia que organiza la Liga Fan en el predio El Potrerito. Los partidos programados para el primer turno comenzarán a partir de las 14, mientras que en las canchas donde se jueguen tres encuentros el último se iniciará a las 18.20. Cancha 1: All Boys vs. Napoli; La Andes vs. Messina; La JP del 7C vs. Real Madrid; Bº Juramento vs. Sacachispas. Cancha 2: Taller Tévez vs. Los Collados. Cancha 3: Los Poros vs. El Puente. Cancha 4: Villa Las Delicias vs. Imprenta Leo; Atlas F.C. vs. Clodo F.C.; Warriors vs. Quilmes F.C.; Peluquería Nano vs. La Vagancia. Cancha 5: La Alvarado Stone vs. Tar Tec; Oglobo Megacotillón vs. Los Potreros; Newbery vs. Beltrán City; Los Amigos F.C. vs. Bº Sarmiento. Cancha 7: Niupi vs. La Quinchada; Los Coyotes vs. Bayer Múnich; Tiendas Tukys vs. Flecha F.C.; Málaga vs. Sara Mañu. Cancha 8: Cacheteao con Coca vs. La 11-14; Ferretera Pecce vs. RHogar. Cancha 9: Coesa vs. Los Pibes; Zambom Seg. vs. Los Amigos Copa Cyac; San Carlos vs. Choya F.C.