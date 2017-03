El domingo habrá acción en la C55

Hoy 21:53 - Este domingo se pondrá en marcha una nueva fecha del Torneo Apertura denominado Cecilio “Gandulla” Díaz que organiza el Círculo de Futbolistas Veteranos, para la categoría C55. El horario de inicio de los partidos en las diferentes cancha se fijó para las 9, con 30 minutos de tolerancia. En la ocasión se destaca el juego que protagonizará el conjunto de Opinión Deportiva ante Independencia, en cancha de Bioquímicos. La programación es la siguiente: En cancha de Filial 23: Óptica Molinari vs. Bobinados Piri. En Infantería: Cuinfase vs. Eroplast. En Filial 23: Abogados vs. Remises Mar del Plata. En Bioquímicos: Opinión Deportiva vs. Independencia. En Gremio Municipal: Gremio Municipal vs. Casa Olga. Libre: Veteranos El Tony.