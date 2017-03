El Campeonato Apertura continuará mañana con una importante cantidad de buenas propuestas

Hoy 21:57 - El Campeonato Apertura que organiza y fiscaliza la Liga de Santa María se prepara para albergar mañana una importante cartelera cargada de buenas propuestas para sus diferentes categorías. La actividad iniciará a partir de las 15 y los últimos encuentros están programanos para las 17.45. El cronograma es el siguiente: Senior 15: G80 vs. El Proveedor; La Logia vs. Cronos; Tramma vs. 3D Computación; Maco vs. Bebedores. 16.30: El Matador vs. Baby y Los Siete Enanitos; Los Pichones de BP vs. Los Mattar; Autalavado Juncal vs. Miles FC; Praga vs. La Banda de River; Los Turcos vs. FC Mandaos; Santa María vs. San Pablo; Yanasus vs. Nacional. 17.45: Nieri vs. Club Telefonicos; El Flaco y Los Persas vs. Chacha Puma; Viejos Muchachos vs. Drink Team. Maxi Junior 15: Industria vs. Hiper Cell; La 22 y Media vs. Kechap; Los Intocables vs. Autonomia; Perfil Bajo vs. Messianos; Premiun Cars vs. Manchester; Miles vs. La Sampdoria; Corte de Miércoles vs. Barrio Saez Peña. 1 6.30: E l E s t e k o vs.Club Amigos Picheros; Realcoholicos vs. Ceneri; Sensie vs. Los de Siempre; Viejos Amigos vs. Saque del Medio; Villa María vs. Los Mulos. 17.45: Los Gauchos vs. Desconcentrados; Semen Up vs. La Posilga. Senior A 15: LPB vs. La Paloma; Parceros vs. El Palomar; Roma vs. Ciudad. 16.30: Borges vs. Arsenal: Mitch United vs. Gasoliva. 15.45: Bokura vs. Atlético Mariano; Los Pibes vs. La Moreno; Primera Junta vs. El Atlético; Nab vs. La Toma. Senior B 15: Educatur vs. Bosnia. 16.30: El Smata vs. City FC. 17.45: Solis vs. Miles; The Machine vs. La Inde; Villa Esther vs. La Esquina; Villa Yocca vs. Bebucho FC; WolfsBurgo vs. El 22; Santos Vagos vs. Plastiferro; Los de Boca vs. Pucará