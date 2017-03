Hoy 21:58 - CHOYA, Choya (C). La tercera fecha del certamen denominado Miguel “Quetupí” Patire se disputará entre hoy y mañana en las instalaciones del Club Social y Deportivo Coinor de Frías. Esta competencia cuenta con la coordinación de la Nueva Liga Amateur de Fútbol de Frías y agrupa a equipos del oeste santiagueño y del este catamarqueño. Programa El programa de hoy arrancará a las 20.30 con siguiente detalle: Atlético Quirós vs. Mercadito Fernando; Deportivo Icaño vs. La Mexicana; M y M Deportes vs. Carnicería Tres Hermanos y Los Amigos vs. Estancia El Duende. Mañana las acciones continuarán desde las 15.30 con los juegos de Carpintería Jara vs. La Casa del Plomero; Deportivo Choya vs. Panificadora La Deseada; Canarios vs Veteranos y Panificadora Suecia vs. Tornería Pineda. De esta manera, se viene una nueva y gran jornada del fútbol amateur en este sector de la provincia, donde la pelota es pasión de multitudes.