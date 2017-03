FÚNEBRES | 17 de Marzo de 2017

17/03/2017 -

Fallecimientos

17/3/17

- Benancio Tomás Giménez (Bs. As.)

- Pastor Uvence Chávez (Choya)

- Carla Valeria Sayago (Silípica)

- María de las Nieves Salido de Martínez (La Banda)

- Gabino Oscar Egidio Vildoza (La Banda)

Sepelios Participaciones

CAMPOS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Segundo Cáceres y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su hija política Yolanda Campos. Se ruega una oración en su memoria.

CAMPOS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La Empresa ERSA URBANO S.A. , Directivos y compañeros de trabajo acompañan a la familia en este difícil momento.

CAMPOS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Tus amigos del futbol: Egui, Marcelo, Cheto, Horte, Pancho, Tano, Kiwi, Chueco, Lalo, Morellini, Jorge, Pido, Titi, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañamos a la familia en éste difícil momento. Gracias por darnos tu amistad.

CAMPOS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Fuiste un buen padre, mejor amigo y excelente compañero. La Unión Tranviario Automotor UTA, seccional Santiago del Estero, su junta Ejecutiva, cuerpo de delegados y compañeros afiliados participan el fallecimiento de nuestro delegado congresal Jorge Alberto.

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Los amigos de su hermano Roberto: Arriazu, Allones, Biassoni, González, Herrera, Cortés, Ibáñez, Dorado, Gómez, Saban, Robato, Suárez, Yocca, Richard, Castillo, Ledesma, Galván, Rojas Bustamante, Cavallotti y Tomsic participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Bethular Silvina, sus nietos Luciana, y Santiago Díaz, y bisnieto Leonel, participan su fallecimiento y acompañan a la flia. en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO DIONISIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Los ex compañeros del colegio Nacional de su yerno Héctor participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

GIMÉNEZ, BENANCIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 16/3/17|. Desde EE. UU. su hermana Nelly Giménez de Kock y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y sus restos serán sepultados en dicha provincia. Se ruega una oración en su memoria.

GIMÉNEZ, BENANCIO TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 16/3/17|. Su cuñada Martina Gerez de Giménez y sus hijas Marta Mercedes, Mirta María y sobrinos nietos M. Elena, Claudia y Ricardo Javier y María Emilia Rivas de Diaz acompañan a su esposa America y sus hijas Liliana Gimenez de Dolgopiati, Analia y sus flias. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE VÉLIZ, MIRTA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 8/3/17|. La comunidad educativa de la escuela Nº 803 participa con dolor el fallecimiento de la madre de la colega docente, Cecilia del Valle Véliz. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su prima hermana Marilé Basbús y Guillermo Jack, sobrinos Marilyn, William, Jenifer, Raúl y Milo, participan la partida a la patria Celestial de su querida y estimada Estelita. Ruegan oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. "No lloren que Estela no ha muerto, solo está dormida". La comunidad educativa del Colegio del Centenario participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera su compañera, profesora del establecimiento. Acompañamos a sus familiares.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Personal directivo, administrativo, docente, de maestranza, alumnos y ex alumnos de la Escuela Técnica Nº 11 "Independencia" (Ex colegio Secundario Independencia) participan con dolor el fallecimiento de la ex rectora y ex docente del establecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su amiga Adriana Tenreyro, su esposo Héctor Arjona y sus hijos Javier, Noelia, Joaquín y Camila participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MANACH, ESTELA MARY (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". María Elisa Fernández de Hernández despide con profunda tristeza a Stellita. Rogando al Altísimo por su descanso eterno.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Lucca Martín Pettinicchi participa con dolor su fallecimiento y acompañan en dolor a su amigo Franco.

MANSILLA DE ROJAS, EMILCE SANDRA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/17|. Félix Navarrete y flia. participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sé que donde estás no hay más dolor. Dios tiene un ángel más en el cielo. Acompañamos a Adela y familiares. Su hermana política María Ester, sus hijos Yonny, Chochín, Mary, Sandra y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Te recordare y guardaré en mi corazón la amabilidad y respeto que siempre tuviste, siendo un hombre de bien para con todos los que te conocimos, pero disfrutarás y gozarás en el reino de los cielos, como lo haz hecho en la tierra. Su prima Alba Julián (Turca), acompaña a Adela, Silvina, Fernando, Germán en estos duros momentos.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su prima Victoria Banco de Moisés, sus hijos Hugo y Oscar participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Sus sobrinos Jorge Eduardo Salomón, Patricia M. Diósquez y su hija Agostina participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Blanca Nuno de Figueroa, Dr. Tomás Figueroa y Beatriz Nuno de Pantoja y flias, part. con profundo dolor el fallecimiento de nuestro hermano y tío de corazón de Enry, agradece su hospitalidad y cariño que supo brindar a toda nuestra flia. Que descanse en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Familia Adip Saquer participa con dolor el fallecimiento de nuestro amigo Enry. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Vicente Sayago y familia, Anita Sialle y familia, Nicolás Sayago y Alicia Falcione participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Cacho Lobos, su amigo de siempre, participa con mucho dolor su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Marcelo Daher, Maribé Aiquel de Daher y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en momentos de tanto dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Daniel Manzur y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ramiro Santillán Zavalía y flia. participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. con afecto en este doloroso momento.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Santiago C. Lezana, Maria Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo, Milagros y Edgar Quaranta y Valentino, y su nieto Federico, participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Luis Parra, Ana María Agüero de Parra, sus hijos Martín y Fernanda Cantos, Anita y Roberto Merino, Fernanda y Fabián Diaz y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos rogando oraciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. José Isa Assan y Delia León de Assan acompañan en el dolor a su esposa Adela, hijos y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Los compañeros de trabajo de su nuera Dra. Viviana Abraham: Adriana Damasco, Andrea Nediani, Claudia Alegre, Claudia Cuestas, Emilia Corbalán, Lucia Stuart, María José Bertrand, María Renée López, Matías Mina, Mercedes Lazo, Tere Vergottini, Verónica Mateo participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Teresita Jozami de Figueroa, Eduardito Figueroa Jozami y Maria Teresita Figueroa Jozami despiden a su querido tío y lo recordarán por siempre por su cariño y afecto. Hacen llegar las condolencias a su tía Adela y a sus hijos.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su cuñada María Argentina Weyenbergh, sus sobrinos Eleonora y Mariano, María Fernanda y Roberto, Fernando y Carolina y Exequiel Khalil Nasif Saber y Giuliana participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones a su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Mario Héctor Japaze, Silvia Jozami de Japaze y sus hijos hacen llegar las condolencias a su familia y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Dr. Luis Humberto Santillán, su esposa Gloria Estela Rótulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Azucena Ferrari de Sayah Correa, sus hijos: Eva, Michel y Adriana Jugo, Federico y María Susana Auat, nietos: Agustín, Michel, Tomás y Yamila participan con gran dolor su partida a la casa del Señor, rogando por la paz de su alma. Dios les de consuelo a su querida esposa Adela, a sus hijos y nietos. Que así sea.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Mirtha Gelid de Soria, sus hijos Pablo, Eugenio y María Cecilia y sus respectivas familias participan con profunda tristeza tan irreparable pérdida y acompañan a su esposa e hijos en estos difíciles momentos. Que brille para él la Luz que no tiene fin.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Alberto Dante Spaini y Sra. María Dolores Retondo participan con dolor su fallecimiento, acompañan a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Arturo Lorente y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Martín Lorente y familia acompañan a su familia en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Hugo Rolando Cura, Alba Julián (Turca) y Huguito Cura y familia, te despiden con el mejor afecto y acompañan a toda tu familia en su pronta resignación.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Querido Enri, te recordamos como siempre fuiste, respetuoso, amable y con el don de gente que te brindabas con los demás partiste para continuar gozando en el cielo con todos tus virtudes, Chiqui Julián, Titino Quiroga, sus hijos Juan, Negro, Valeria Quiroga y sus respectivas familias participan la partida del tío en el afecto.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Bochi, Chita y Lina Llarull de Garza participan su fallecimiento y acompañan a su querida prima Adela en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Elva y Maruca Isares participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Néstor Humberto Salim, Rosa María Agüero de Salim, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este duro y dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Juan Carlos Tauil y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y por su descaso eterno.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Santiago Bonahora y flia., participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de su amigo Chafi Simón. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Chela Saieg de Carraro y familia; Yoly Saieg de Ulman y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la Dra. Saber de Murad. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ada Luisa Montes de Oca de Lezana y familia participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Valeria Rusz Maidana y familia participan con dolor el fallecimiento del querido Enri y acompañan a Adela, Silvina, Fernando, Germán y sus respectivas familias en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (ENRY) (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Elena Piccardi de Sánchez participa su fallecimiento y acompaña con gran cariño a su hija Silvina y flia. Descansa en paz.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Mario B. Diósquez, Noemí M. López, sus hijos Patricia y Jorge, Mario Daniel y Noelia, y nietos, participan su fallecimiento con inmenso dolor elevando oraciones para su eterno descanso.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Constanza Leturia y Luis Juárez Quiroga participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Silvina, Jorge y demás familiares en estos momentos de pesar. Que la luz del Señor brille eternamente.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Mónica Mines y familia participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su amiga Silvina y familia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Acompañan en su dolor a su hija Silvina sus amigas Constanza Leturia, Agustina Leturia y Silvina Leturia.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. María Julián de Auat y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Alfredo Jorge Llado y su esposa Graciela Taffarel, hijos, hijos políticos y nietos participan su partida a la casa del Padre y elevan oraciones por su eterno descanso y resignación a sus familiares.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Elena Hallak de Jorge, sus hijos Bachicha, Migui y sus respectivas flias,. Adriana y Katy Jorge participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Adela, hijos y demás familiares en estos momentos de dolor y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. La familia de Ernesto A. J. Vital y de su esposa Sara Ugozzoli, sus hijos Cecilia Eugenia, Ernesto (Pipi), Mariano y Guadalupe González Ávalos participan con profundo pesar el fallecimiento del padre de nuestro querido amigo Ferny, acompañando con oraciones a toda su familia en estos momentos de dolor y tristeza.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle, Aldo, Héctor, Edgar, Susana, Mario Garcia y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Eduardo Lezana, Teresita Ferreyra de Lezana, sus hijos María Lourdes e Ignacio, Gonzalo y Marcela, Nicolás, Ignacio e Ivana, Benjamin y Gabriela y nietos participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Fernando Giribaldi, Ilda Santillán de Giribaldi participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Mirta Mabel Eleán, Glady Elean de Salomon y flia, participan su fallecimiento y hacen llegar sus consolencias a Adela, sus hijos y demás familiares en este doloroso momento, ruegan oraciones.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Dr. Juan C. Eleán y flias, Miguel A. Eleán y flia, Antonio E. Eleán y flia, Oscar A. Eleán y flia participan con dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Santiago Nassif, su esposa Ilda Jorge, sus hijos Silvia, Dr. Eduardo, Lic. N. Daniel con sus respectivas flias. participan con dolor y hacen llegar su más sentido pésame a su familia

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Enri: gracias por el cariño que siempre nos brindaste, cualidad que heredaron tus hijos. Sus familiares Margarita Hallak de Saad, sus hijos Mariel y Omar Rama, Miguel y Juan y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios le dé una santa eresignación para su esposa Adela, mi querida hermana del corazón. Que Jesús le dé el descanso eterno.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. "Señor recibe a tu hijo Enrique con tu inmensa bondad y amor, sus familiares Esther Hallak e hijos Omar, Carlos, Victor y Luciana con sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a su aprciable familia. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. "Señor dale el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin. Sus familiares Elías Saadi y Sra. Yanie Saadi de Palazzo y flia, acompañan espiritualmente haciendo llegar nuestro más sentido pésame a la querida Adelita, hijos y demás familiares, rogamos por su eterno descanso elevando oraciones en su querida memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Antonio Cinquegrani, su esposa María Marta Carbonel de Cinquegrani y sus hijos Ornella, Fiorella, Antonio y Arianna participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Tito Branda y señora participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Adela e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Teresa Gelid y Estela Gelid participan su fallecimiento. Acompañan en estos momentos de dolor a su esposa Adela, hijos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

NASIF SABER, ENRIQUE ISAAC JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Ada Isabel Sieira de Gelid, José, Héctor Sebastian, Luis Fernando, Javier Ricardo, Claudia Patricia, Karina Fabiana y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Henry, su amigo entrañable de toda la vida y elevan oraciones en su memoria .

TORRES, RAMÓN ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su hija alma Abigail,su padre Miguel,sus hermanos María Inés, María Cecilia, María Angélica y Miguel, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs. en el cementerio El Zanjón. Servicio realizado por COCHERÍA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

Invitación a Misa

HERRERA CERRO DE BIANCHI, MARÍA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/16|. "Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que cree en Mí, aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". Su esposo José Luis Bianchi, sus hijos María Inés y Rodrigo Gaglio, José Luis y Alejandro y su nieto Vito Gaglio. Su madre Adriana Cerro de Herrera, sus hermanos Adriana y Guillermo Bellido, Susana y Jorge Bravo, Hugo Francisco y sus sobrinos invitan a la misa que, en su recuerdo al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor, se oficiará en la iglesia La Merced, hoy 17 de marzo a las 20.30.

RAMÍREZ, JOSÉ DEL TRÁNSITO Subof Ppl. (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Mi viejo aún nos dura el desconcierto por tu pronta partida, nuca imaginamos que en tan poco tiempo nos ibas a dejar. Tus hijos te lloran, tus nietos te extrañan y lloran en silencio. Yo te pregunto ¿Qué hago con mis recuerdos de 53 años vividos en las buenas y en las malas juntos? Cómo hago para seguir? Pídele a Dios que me ayude a aceptar su voluntad. Que descanses en paz mi querido viejo. Vivirás eternamente en mi corazón. Su esposa, hijos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

Agradecimientos

Recordatorios

FERNÁNDEZ, IMELDA - FALÓN, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Fallecieron el 5/12/15|. José no voy hacer lo que tu pediste en las cartas. Pero siempre rezo por Uds. Y pido a Dios que te perdone el pecado que cometiste. En estos días de cuaresma desearía que nuestro Señor te permita estar junto a tu gran amor. Tu madre. Que en estas pascuas estén juntos. Siempre los recuerdo y hay oraciones. Tus tíos, primos e hijas, Flia. Cortese.

Responsos

CARRIZO DE ARGAÑARAZ, IRENE ANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/3/17|. Nina querida que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno. Tu esposo Luis, hijos, Martín Horacio, Ana Verónica, hijos políticos Miriam y Alejandro. Se rezará un responso en la parroquia Santa Rita a las 10.30 del día sabado.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Querida mamá, te fuiste, pero nos dejaste la enseñanza de los valores, la sabiduría de tus palabras, el amor de mamá, de mi mamá. Su hijo Sergio Martínez, Soraya, nietos Maxi, Marikena, Estefania, Vasti y flia. Ruegan una oración en su memoria. Sus restos son velados en Norte Beneficios y serán inhumados hoy en el Jardín del Sol.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su hermano Antonio Francisco Salido, sus sobrinos Daniel, Amelia y Marisa Salido; sus sobrinos políticos Patricia Beltrán, Víctor y José Carmona, sus sobrinos nietos Vivi, Martín, Diego, Pablo, Marina y sus sobrinos bisnietos Julieta y Nacho, participan con profundo dolor su partida al Reino de Dios. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus primos Nena Carrasco y Pichulo Casado, sus hijos Aníbal y Marilé Casado y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Sus sobrinos Susana Olivera y José Maldonado, sus sobrinos nietos Claudio Melici, María Isabel Melici, Lucio Omar Melici, María Sol Melici y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p..d.) Falleció el 16/3/17|.¡ ¡Maestra del aula y maestra de la vida! ¡Cuánto me has enseñado! Luz perpetua para tu alma. Aidé Delia Micol, junto a sus hijos Haydeé Magalí y Cristian Fernando Borquez Micol, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p..d.) Falleció el 16/3/17|. Leticio A. Suárez, Rafael A. Suárez y flia., participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su flia. en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Cada palabra tuya representaba el dictado de tu corazón, ese corazón que atesoraba lugares, momentos y personas que para ti eras importantes: la finca de tus mayores, las calles de La Banda con sus historias. Los establecimientos educacionales donde te formaste, los recuerdos de los profesores. La familia, tu hijo, la llegada de los nietos, la ilusión de ver crecer a tu bisnieta. Todos esos hechos se enhebraron en tu alma, constituyeron tu mundo. Lo más íntimo de tu ser los compartí cuando, entre descanso y descanso, preparábamos el material de nuestros libros y degustábamos un café. Petty, hoy se calló el ring ring de mi teléfono llamándote casi a diario. Hoy solo me queda decirte "hasta siempre". Gracias por haberme hecho depositaria de lo más íntimo de tu ser. Nené Grana de Manfredi acompaña a Sergio, Soraya y nietos en este difícil momento de la vida.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p..d.) Falleció el 16/3/17|. Alicia de Polido, Mario Lescano, Ada Biscione de Zuaín, Lidia Grana de Manfredi, Durval García y María Bravo de Gentile ex integrantes de la Asociación Artística y Literaria María Adela Guado despiden con inmenso dolor a Petty y elevan oraciones para que el Señor la reciba en sus brazos.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p..d.) Falleció el 16/3/17|. Sus amigos Lucila de Zárate, Mirta Gorrini, Ada B. de Zuain, Lidia G. de Manfredi, Nélida Marucci, Velia Russo, MAría T. Zanoni de Gianoni, Pepita de Targa, Victoria Numa de Mignani y Negrita Giovanardi despiden con amor a la entrañable amiga Petty y acompañan a su hijo, nuera, nietos y hermano en este difícil momento de la vida.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p..d.) Falleció el 16/3/17|. Los miembros y socios de la Asociación Cultural Sanmartiniana La Banda despiden con dolor a la apreciada colaboradora e integrante de numerosas comisiones directivas de la institución histórica. Elevan oraciones para que el Señor conceda a Petty la paz que otorga el verde prado donde la luz no tiene fin.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p..d.) Falleció el 16/3/17|. Pancho Manfredi y Gladis Olivares, Mónica Manfredi y Oscar Ruiz, Susana Manfredi y Angel Ledesma y Silvina Manfredi y Sergio Marinoff acompañan a Sergio, Soraya y nietos ante la dolora pérdida de la distinguida señora Petty. Elevan oraciones.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Raquel Díaz, Cristina Agüero, Matilde Herrera, Ada Umbidez, Nelly Guantay, Tere Gorostiza, Gladys Senky y Cuky Piña, ex alumnas del profesorado, participan el fallecimiento de la profesora Pety y expresan su gratitud por todo lo recibido. Su ejemplo humano y profesional guió y estimuló siempre nuestra labor docente.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Elsa Danna y Hugo Campos, participan su fallecimiento y despiden a la extraordinaria y entrañable profesora que dejó su luz en todas las aulas y su talento, su bondad y su sabiduría en las generaciones que formó.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Haydée Martínez de Alcalde, sus hijos Enrique Alcalde y Nora Ábalos, sus nietos María Noel y Javier Rodini, María Victoria y Enrique Gabriel, sus bisnietas María Delfina y María Guillermina participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Faro de conocimientos! Torre de luz, noble modelo de profesora que formaste en profundidad y valores las generaciones de docentes! Tus alumnos llevamos, llevarán siempre tu sello de nobleza. Hoy lloramos por ti. Stella Bernasconi, Elba Espínola con el dolor de tu partida.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. En tu palabra, la sabiduría y el amor sonaban al unísono y te erigiste en modelo para quienes fuimos tus alumnos y luego, amigos. Carlos Artayer y Susana Lares encomiendan tu alma al Altísimo y ruegan que tus seres queridos se conforten en tu memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Ada Biscione de Zuaín, sus hijos Eduardo, Griselda y Daniel y sus respectivas familias, participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida Petty y acompañan a su familia en su dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Las enseñanzas que sembraste en mí, mantendrán vivo tu recuerdo. Descansa en paz". Griselda Zuaín, participa con profundo pesar el fallecimiento de su querida profesora Petty. Elevo oracion en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. A la destacada profesora, escritora y amiga incondicional, le deseamos el descanso eterno en brazos de Jesús y María. Elevamos oraciones en su querida memoria y acompañamos en el dolor a sus familias. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y sus respectivas familias.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Gloria Najarro de Nader, Carlos Fco. y flia., Gustavo y flia., participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Sus restos serán sepultados en el dia de hoy. Ruegan una oración en su memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. ¡Qué difícil escribir algo para mi querida Profesora de Literatura Española I del INES! Siempre me gustaron los números y mi deseo hubiera sido estudiar en el Balseiro o en el IMAF. No fue posible. Mi padre insistió en que no me "quedara de maestra" y siquiera al menos, el único Profesorado que había entonces, a mí no me gustaban las letras. Pety me recibió en 1º año. Conoció mi vocación; pero disentía. Aseguraba que, con cariño, podía salir adelante. Cuando corrigió mi primer parcial , lo hizo con delicadeza tal que jamás olvidaré las "reglas del acento final", nimiedad que hoy me hace reír; pero no las sabía. De ahí en más, tomé empuje y llegué a graduarme con la más alta calificación. Siguió siendo mi apoyo cuando, convertida en docente de nivel medio, tenía alguna duda. Y recibió con alegría a mis tres libros, como si fueran sus nietos. Siempre tenía la palabra justa, el recuerdo reconocido a quienes, a su vez, a ella la habían formado. Dilecta alumna de mi padre, el Prof. José Kobylañski, en Psicología, en la Escuela Normal José B. Gorostiaga y de Latín, en el Profesorado. Sus anécdotas enriquecen sus libros, algunos escritos junto a Nené Grana, su compañera del alma. En la presentación de mi primer libro "Chispazos", en La Banda, irrumpió con un recuerdo cariñoso para mi padre, en nombre de la pléyade de ex alumnos que lo recordaban con cariño y gratitud. Compartió mi carrera profesional, mi vida personal. Siempre será para mí un faro de luz, una voz suave y fuerte a la vez; un imperativo para seguir por la senda correcta: firme, hasta el fin. Misión cumplida, Pety. El Señor te reciba en su Santa Gloria, descanses en paz y recojas el cariño de la gran cantidad de colegas, amigos, familiares, ex alumnos, que tanto te queremos. Lucy Koby.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Nélida Mercedes Marucci, su hija Angélica Digion de Sadir y flia., Leda Beatriz Digion y su hijo Ugo, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Que Dios le de en el cielo todo lo que supo dar en la tierra". Su ex compañera Barbarita Moukarzel de Ganem y sus ex alumnos José, Alberto, Miguel y Víctor Ganem, participan con inmenso dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos tristes momentos, deseando pronta resignación. Que en paz descanse.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus ex comañeras de la Esc. Normal José B. Gorostiaga, promoción 1952, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan triste momento. Que descanse en paz.

SALIDO DE MARTÍNEZ, MARÍA DE LAS NIEVES (Pety) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su sabiduría impregnó de luz mi horizonte. Eternamente agradecido. Roberto Umbides y familia participan su fallecimiento.

VILDOZA, GABINO OSCAR EGIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposa Nora Cáceres, hijos Oscar, Alejandra y Claudia, H. pol. Carina, Marcos y Luis, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 11 en el cementerio La Esperanza. Casa de duelo A. Herrera Nº 485, Clodomira. SERV. UNIÓN FERROVIARIA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

Invitación a Misa

LÓPEZ, DAVID ARTEMIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/14|. Te extraño, "Hasta Mayor", que brille para tí la luz que no tiene fin. Al cumplirse tres años de su fallecimiento, sus hermanos y demás familiares, invitan a la misa que se oficirá hoy en la parroquia Santiago Apóstol a las 20,30 hs.

Agradecimientos

Recordatorios

GRAMAJO DE LEDESMA, BLANCA VICTORIA (Toya) (q.e.p.d.) Falleció el 7/3/17|. Hermana querida no existen palabras que puedan expresar el dolor que sentimos. Que el Señor nuestro Dios le conceda la paz eterna y anhelada. Que sus ojos estén siempre sobre los que te hemos amado. Te amaremos con todo nuestro ser. Sus hermanas, cuñado y sobrinos. Al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Loreto.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

CHÁVEZ, PASTOR UVENCE (Anano) (q.e.p.d.) Falleció el 16/3/17|. Su esposa Demetria Pereyra, sus hijos Mario, Afa, María, Beti, Ricardo, Flaco, Ismael, Sonia, Noemí, H/politicos, nietos y bisnietos. Sus restos serán inhumados hoy 9 hs en el cementerio de Laprida (Choya). Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162 Tel 4219787.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus primos hermanos Miguel Ángel, Luis Aníbal y Azucena del Valle Arevalo, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

LIENDO, VÍCTOR ADOLFO Dr. (q.e.p.d) Falleció el 12/3/17|. "Señor ya está en tu casa, permítele apreciar la luz de tu rostro y concedele el descanso eterno". Sus vecinos Josefa, Adriana, Alejandra y Nicolás ruegan oraciones en su memoria para su descanso en paz. Frías .

SAYAGO, CARLA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/3/17|. Su madre: Mary, su hija: Narela, sus hnos.: Carolina, Josefina, Marcedes, Verónica, Graciela, Esteban, Gladys, Lucila y Fernando, hnos. pol. y sobrinos, part. su fallec. y sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Manogasta. Casa de duelo: Manogasta, Dpto. Silípica. HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VELARDE, MARIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció en Salta del 12/3/17|. Señor recíbelo en tu casa celestial y dale el descanso eterno la comunidad de la capilla Jesús de la Divina Misericordia y Virgen de Guadalupe participan con dolor el fallecimiento del hermano de nuestro párroco Alfredo Daniel Velarde M.S. Elevamos oración en su memoria por su familia.

Invitación a Misa

CABALLERO, FABIÁN ALBERTO (Cavito) (q.e.p.d.) Falleció el 17/3/15|. Hermano: Hoy te recordamos con mucha tristeza, pero algún día nos encontraremos con mucha alegría. Su hermana Silvia Caballero y su sobrina Zaira Caballero, a dos años de su partida, invitan al responso a oficiarse hoy a las 8 horas en el cementerio Cristo Redentor - Fernández.

CABRERA, VÍCTOR ELISEO (q.e.p.d.) Falleció el 17/03/15|. Han pasado dos años de tu partida, tu recuerdo está en cada momento de nuestras vidas, dejaste buenos ejemplos y recuerdos imborrables para toda la familia. Suka y su hijo Emanuel invitan a la misa que se realizara a las 21hs en la Iglesia Ntra. Sra. de Loreto.

PÉREZ DE VIDAL MARIA TERESA (q.e.p.d.) Fallecio el 7/3/17|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Su esposo Johny Vidal, sus hijos Gabriel, Eduardo y David, sus hijas politicas y sus amados nietos, agradecen a todas las personas que nos acompañaron en tan duro momento e invitan a la misa en el último día de su novenario en Parroquia Inmaculada Concepción a las 20,30 hs. Ruegan abundantes bendiciones para todos. Frías.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

CABALLERO, FABIÁN ALBERTO (Cavito) Falleció el 17/3/15|. "Una flor sobre tu tumba se marchita, una lágrima sobre su recuerdo se evapora, una oración por su alma la recibe Dios". Cavito: hoy se cumplen dos años de tu inesperada partida y nuestros corazones siguen buscando consuelo. La pena que sentimos es enorme, pero nuestro amor va más allá del sol. Querido hijo, el tiempo transcurre, el sentimiento no; tu ausencia es tan fuerte que nos permite tenerte presente, por lo que significas ahora, mañana y siempre. Algún día nos volveremos a encontrar. Hasta pronto hijo. Sus padres Catalina Cazafuz y Alberto Caballero, sus hermanos Ariel y Cristina, sus sobrinos José, Jhonatán y Bianca invitan al responso a oficiarse hoy a las 8 horas en el cementerio Cristo Redentor - Fernández.