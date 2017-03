Macri: "Para muchos no arrancó la economía"

17/03/2017 -

El presidente Mauricio Macri reconoció que "para muchos no arrancó todavía" el crecimiento económico y que hay muchos argentinos que "están poniendo el hombro en este momento", que definió como una "transición dura y difícil".

"Más allá de que la economía comienza a dar sus primeros pasos en el camino del crecimiento, para mucha gente todavía no arrancó" dicha mejora, reconoció el mandatario, quien igualmente aclaró: "Hace veinte años que no le arranca, y hace diez que no encuentra una posibilidad".

El jefe de Estado inauguró la remodelación de una planta de la empresa automotriz PSA Peugeot en la localidad bonaerense de El Palomar, en donde admitió que encabeza una "transición difícil, dura" que le "duele", tras lo cual expresó: "Sé que mucha gente está poniendo el hombro en este momento".

"Empezamos una etapa de transición difícil, dura, y yo lo sé que es dura, y a mí me duele, y sé que hay mucha gente que está teniendo que poner el hombro en este momento, pero tomamos las decisiones pensando qué es lo mejor para el futuro de todos los argentinos, y por eso sacamos el cepo, por eso resolvimos el default", destacó.