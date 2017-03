El apoyo de los hinchas

17/03/2017 -

Matías publicó en su cuenta de Facebook dos banderas que le dedicaron los hinchas ferroviarios. Y publicó la siguiente frase: "Seguir intentando, jamás rendirme. Gracias por el cariño, gracias por hacerme sentir cómodo y seguro". Al ser consultado sobre estos "trapos", Matías contó: "La bandera blanca es de un hincha que se ha acercado a felicitarme por la vuelta y me la regaló. La negra es de la agrupación La Alvarado, que la integran chicos con los que somos muy amigos y me han apoyado siempre, desde antes de ser amigos y ahora también. Les agradezco a ellos porque cuando estuve lesionado se acercaron siempre para ofrecerme apoyo y soluciones. A ellos y a todos los hinchas les agradezco el apoyo y el cariño de siempre, para mí fue muy lindo y me emocioné mucho". l