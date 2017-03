Fotos CALIDAD INTACTA. Se nota que a Matías le falta ritmo, pero talento le sobra. Ante Flandria, le regaló a la gente un precioso "caño" que lo sufrió Altuna.

17/03/2017 -

Aquel 1 de noviembre del 2015 marcó un antes y un después en la carrera de Matías Pato. La doble fractura de tibia y peroné lo sacó de las canchas quizás en su mejor momento. Pasaron muchas cosas en el medio y la recuperación, que se preveía de siete meses, terminó siendo el doble.

Pero la pesadilla se acabó la noche del 15 de marzo de este 2017, cuando ingresó a los 13’ minutos del complemento del cotejo ante Flandria.

"En el banco hablaba con los chicos y les contaba que estaba un poco nervioso porque hacía mucho que no jugaba y sentía la expectativa de la gente de querer verme otra vez. Estaba nervioso por cómo iba a responder dentro de la cancha. Pero cuando el profe me llamó, me dijo que disfrute y me dio unas palabras que me tranquilizaron. Cuando entré a la cancha, los aplausos me han hecho sentir seguro. Ahí me olvidé de los nervios y la ansiedad, eso hizo que lo pueda disfrutar. Por fin ha terminado esta pesadilla de mi lesión", le contó el enganche a EL LIBERAL, tras la práctica de ayer.

"No sentí ningún dolor, me sentí bien físicamente. Obviamente sé que me falta ritmo y eso me lo va a dar solamente la competencia oficial. Pero me sentí mejor de lo que pensaba, eso me ha dejado tranquilo", agregó

Tanta era la seguridad de Matías, que no sintió ningún tipo de temor, algo lógico luego de una lesión tan grave y un parate tan pronunciado. "Nunca tuve miedo, será que ha sido tan larga la lesión y he pasado cosas tan duras que me han fortalecido. La lesión, la operación, mi novia estuvo embarazada y no salió bien. Me pasaron muchas cosas que me hicieron fuerte y todas para pensar en disfrutar ese momento de volver a jugar. Gracias a Dios nunca tuve miedo y entré a jugar y disfrutar", señaló.

Pero no todo fue color de rosa para Pato, que se fue con bronca porque su equipo no pudo ganar. "Fue un sabor amargo, me dejó con bronca y mi vuelta quedó en un segundo plano porque quería que el equipo gane. Sé lo que se están esforzando mis compañeros, estamos trabajando mucho, el cuerpo técnico nos está llenando de trabajo y conceptos. Y la bronca es porque ellos nos llegaron una vez y nos convirtieron y se llevaron un punto sin merecerlo", señaló.

Sobre el presente ferroviario, Pato dijo: "Es un momento duro, en el que no estás tranquilo. Quieres ganar para poder encontrar el camino y tranquilizarte un poco. Pero lo importante es que ayer no se ha perdido y tenemos el domingo otro partido de local donde saldremos a buscar el triunfo. Tanto mis compañeros como yo nos quedamos con mucha bronca por no poder ganar y en parte del partido no poder plasmar lo que el técnico nos pide, pero lo seguimos intentando y el grupo está unido".

Mirar hacia adelante

Al igual que Coleoni, prefiere no decir la palabra descenso. Y dio sus motivos. "Después de la pretemporada el grupo se ha propuesto pensar para adelante y no en lo que ya pasó porque eso no podemos cambiarlo. Sí podemos cambiarlo de ahora en adelante, estamos concentrados en eso y es lo que más deseamos. Tratamos de no presionarnos tanto con el tema del promedio pero sí con ganar rápido porque de esa manera vamos a tener más confianza y vamos a encontrar el buen camino para seguir consiguiendo triunfos. Esa es la idea".

La demora en el reinicio del torneo hizo que el calendario se comprima, por lo que Pato sabe que tendrá chances de jugar, que es lo que le hace falta, pero también es consciente de que tiene que ganarse un lugar.

"En lo personal me va a hacer bien jugar. Me tocó ahora y en estos días tengo que pelear el lugar otra vez para ser citado. Tanto mis compañeros como yo tenemos en claro eso. Gracias a Dios tenemos un técnico que es exigente y nos enseña cosas todos los días y nos exige para que seamos jugadores más completos. Me va a hacer bien jugar partidos seguidos para agarrar ritmo, pero también sé que tengo que ganarme el lugar", concluyó.