Marco Ruben: “Son cosas que no tienen que pasar”

17/03/2017 -

El delantero y capitán de Rosario Central, Marco Ruben, avisó tras el partido del pasado fin de semana que va a hablar con "Teo", porque la situación no estuvo bien. "Son cosas que no tienen que pasar. No me voy bien con eso. El penal lo pateé yo, lo erré y hubiese sido importante. Tengo que hablarlo con ‘Teo’ nada más. Son cosas que se hablan y se arreglan. Nada grave. Cosas que pasan, pero que quedan feo. Fue un momento de incomodidad", reconoció el capitán.