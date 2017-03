Rattazzi: "Están las dudas de que quieran voltear al presidente"

17/03/2017 -

El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, advirtió que "están las dudas de que quieran voltear" al jefe de Estado Mauricio Macri, porque hay "gente que puede hacer cualquier cosa con tal de retomar el poder", y destacó que la Argentina "está mejor de lo que pensaba".

En sintonía con el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, Rattazzi afirmó que la Argentina está "mejor de lo que pensaba", ya que por ejemplo "los números" de la inflación "dan que está bajando", aunque manifestó que el país "viene de un desastre total de los últimos 12 años y no se cura con aspirinas".

"Yo no pensaba que iban a querer voltear a (al ex presidente Fernando) De la Rúa, pero lo voltearon. Entonces, hay que prestar atención. Hay gente que puede hacer cualquier cosa con tal de retomar el poder. A ese tipo de riesgo yo no le creo institucionalmente, pero que las dudas están, están", enfatizó.

Por último, Rattazzi, consultado sobre la inflación, expresó que "los números dan que está bajando" y especificó que la suba generalizada de precios "es tremendamente desfavorable".