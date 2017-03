Las empresas de radiotaxis denunciaron discriminación y una postura “ridícula” de ediles

17/03/2017 -

Juan Seade, presidente de la Cámara de Empresas de Radiotaxis, manifestó su malestar por el incremento que dará el Concejo a la tarifa. Sostuvo que hay una "discriminación" en el trato, con relación al que reciben las empresas de colectivos. "No sé de dónde saca las ecuaciones el Concejo Deliberante; los ediles se olvidan que la tarifa de colectivos está subsidiada y la nuestra no. De todas maneras vamos a seguir conversando para lograr futuros acuerdos que equilibren la tarifa", expresó. Seade indicó que los concejales "exigen calidad" en el servicio de los radiotaxis, "pero se ha visto y es de público conocimiento que los servicios que son regalados, jamás van a ser de calidad. Tenemos una tarifa retrasada desde hace dos años, siempre estamos retrasados, entonces es imposible. Un servicio que está atrasado en la tarifa seguramente va a ser malo". Expuso que algunos ediles reflejan que el transporte semipúblico no responde a la demanda que hay del servicio, y explicó que eso pasa porque la demanda "es extrema porque el servicio es muy barato". Graficó que si se toma un colectivo para cierta cantidad de cuadras y lo compara con un viaje en taxi, este último "resulta más barato". "Esto no pasa en ningún lugar del mundo, no sé por qué se esmeran en que en Santiago sea así", cuestionó. Agregó que con el atraso tarifario "si hay que cambiar unidades a cuatro o cinco años, se terminan cambiando en 10 y las consecuencias son que circulan autos en mal estado. Hay una postura ridícula de los concejales", concluyó.