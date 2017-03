Fotos Taxistas realizarán un paro en desacuerdo con la suba del 38,2% a la tarifa que dará el Concejo

17/03/2017 -

Uno de los temas que marcaba la agenda en el Concejo Deliberante, como el aumento de tarifas para los taxis y radiotaxis, ya tiene una definición. Tal como lo había anticipado EL LIBERAL hace dos semanas, el cuerpo, con el voto del oficialismo, emitió el dictamen de comisión otorgando una suba del 38,2% en todos los ítems que componen el cuadro tarifario. De este modo, la bajada de bandera en la tarifa diurna pasará del actual $ 8,10 a $ 11,20; y las fichas cada 100 metros $ 1,12. El incremento está casi 12 puntos porcentuales debajo de lo que solicitaba (el 50%) el sector del transporte semipúblico de pasajeros: choferes, dueños de autos de alquiler y representantes de la Cámara de Radiotaxis. Consultados por este medio, expresaron su disconformidad con el monto otorgado por el cuerpo, al señalar que es insuficiente para atender el incremento de costos y que sea una actividad rentable, como también para brindar un servicio de calidad. Ayer se reunieron las comisiones de Obras y Servicios Públicos y de Asuntos Legales y emitieron el despacho que será tratado en la sesión ordinaria del próximo martes, señalaron calificadas fuentes a este medio. Nuevo cuadro tarifario Confirmado el 38,2% la bajada de bandera se irá de $8,10 a $11,20; las fichas cada 100 metros de $ 0,81 a $ 1,12; la ficha por espera que se cobra por minuto, de $ 0,81 a $ 1,12. Con respecto a la tarifa nocturna, para la banda horaria de 23 a 6, la bajada de bandera que está actualmente en $10,53 con el 38,2% quedará en $14,55; y la ficha cada 100 metros de la tarifa nocturna que está en $1,05, se irá a $1,45. Rechazo Tras emitirse el despacho de las comisiones de Asuntos Legales y Obras y Servicios Públicos del Concejo Deliberante, el cual estipula otorgar un incremento del 38,2% de la tarifa para el servicio de taxi y radiotaxi de la capital, un sector gremial repudió la resolución. "Es inconcebible que se decida otorgar el mismo porcentaje de aumento para un tipo de servicio diferente al transporte público", apuntó Luciano Ledesma, de la Federación de Propietarios de Taxis en Santiago del Estero. "No queremos que el Concejo nos imponga una tarifa, sino que nos escuche y respeten nuestros fundamentos y haya una negociación clara, ya que lamentablemente no existió, nunca hubo un intercambio, sino una imposición", consideró. Además, dijo que para hoy "se presentará un estudio regional" que hizo la Federación de Propietarios de Taxis sobre el impacto del servicio. Por úl t imo, r e c a l - có que su sector gremial avanzará en las tratativas para realizar medidas de fuerza a partir de la próxima semana. "Es seguro que a partir del lunes nos veremos obligados a tomar medidas de fuerza", resaltó.