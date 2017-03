Fotos Sufrió 17 años de golpes y por fin decidió denunciar a su pareja

LAS TERMAS, Río Hondo (C) Un violento sujeto que se encuentra imputado por violencia de género, deberá comparecer a un juicio, dado a que el juez dio lugar a la requisitoria fiscal, que ya había tenido una anterior presentación meses atrás. El denunciado es Guillermo Ledesma, quien está imputado en diferentes causas, aunque todas iniciadas por la misma víctima, la cual tras muchos años de una tormentosa convivencia decidió separarse y realizar la denuncia. De acuerdo con la información judicial, el acusado está imputado en las causas de lesiones graves, lesiones leves, amenazas, todas agravadas por el vínculo, y desobediencia judicial. El hecho se destapó tiempo atrás, cuando su esposa decidió poner punto final a 17 años de convivencia, donde en reiteradas ocasiones había sido victima de malos tratos y agresiones físicas y verbales. En primer momento, la mujer denunció que su pareja la había golpeado, recayendo la calificativa de lesiones leves agravadas por el vínculo, aunque posteriormente tras comparecer ante la Justicia, la mujer manifestó que tiempo atrás el hombre le había provocado la fractura del tabique nasal de una trompada, incorporándose la segunda calificación de lesiones graves agravadas por el vínculo. La situación del imputado no es nada favorable, ya que existen pruebas suficientes, como los estudios realizados a la victima, donde se comprobaron las lesiones, e incluso se tomó declaración en cámara Gesell a las hijas del matrimonio, entre ellas una niña no vidente, quienes eran testigos de los golpes que recibía su madre delante de ellas. En la actualidad el imputado se encuentra en libertad, y en breve estará compareciendo ante la Justicia.