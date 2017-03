Fotos Martín Valor, a juicio por asesinar a su propio hijo

17/03/2017 -

LAS TERMAS, Río Hondo (C) En una audiencia concretada ayer en el Centro Judicial de Las Termas, se logró elevar a juicio la causa que tiene como imputado a Martín Valor por el asesinato de su propio hijo. A más de un año de que Martín Valor sesgara la vida de su propio hijo de una puñalada, el juez Dr. Silvio Salice dio lugar al requerimiento de la fiscalía, y elevó a juicio esta causa. El proceso tiene como único imputado a Martín Valor, sobre quien pesa la carátula de homicidio calificado por el vinculo, lo que le haría correspondiente a una condena perpetua. Recordamos que el sangriento hecho ocurrió el pasado 20 de diciembre, cuando el imputado ultimó a su hijo Martín ‘Pocho’ Valor (27) a puñaladas después de una riña de gallos y en medio de una ronda de alcohol en Cañada del Monte, departamento Río Hondo. Según los testigos, se habrían trenzado en una discusión sin que trascendieran los detalles. Sí se sabe que repentinamente, Valor padre le habría reprochado al hijo en estas palabras: ‘Vos me faltaste el respeto’. Furioso, se levantó, salió de escena para regresar en minutos. Los otros familiares no vieron el momento de la agresión, sólo lograron divisar cuando ‘Pocho’ cayó al suelo apuñalado en el abdomen. Fue trasladado al Regional, donde murió. El homicida actualmente se encuentra detenido alojado en el Penal de Varones de calle Alsina, y así continuará hasta la realización del juicio donde se definirá su suerte. Si bien aun no se definió el día del juicio, se aguarda con mucha expectativa la realización del mismo, dado las fuertes repercusiones que tuvo el mismo no solo en el momento del hecho, sino también días posteriores en que se temió las represalias de su propia familia tras las amenazas manifestadas públicamente.