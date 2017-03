Celta de Vigo está entre los ocho mejores del torneo

17/03/2017 -

Celta de Vigo de España, dirigido por el técnico argentino Eduardo Berizzo, avanzó ayer a los cuartos de final de la Liga de Europa de fútbol tras vencer por 2-0 a Krasnodar, en Rusia, y redondear un 4-1 en el global.

Los goles del equipo español los marcaron Hugo Mallo y Iago Aspas, a los 7 y 35 minutos del segundo tiempo.

Asimismo Manchester United de Inglaterra, con Sergio Romero, ex Racing Club, y Marcos Rojo, ex Estudiantes de La Plata, desde el inicio, también se clasificó para los cuartos de final luego de derrotar a Rostov de Rusia por 1-0, de local, con un gol del español Mata (25m. ST), y capitalizar el 0-0 logrado en la ida. En tanto, Roma de Italia, con Federico Fazio, ex Ferro Carril Oeste, de titular, y con el ingreso de Diego Perotti, ex Boca Juniors, en el segundo tiempo, quedó eliminado, pese a ganarle a Olympique Lyon de Francia por 2-1, de local, ya que en la ida perdió por 4 a 2, y redondeó un 4-5 en el global.