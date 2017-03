"Hay situaciones en las que los padres deben pedir ayuda"

Fotos APOYO. Es fundamental el acompañamiento familiar y profesional para contribuir a la recuperación del joven.

Muchas veces, tras los intentos de suicidio de los menores de edad, lo más factible es buscar ayuda profesional para ayudar a sobrellevar la situación. Es fundamental el acompañamiento familiar y profesional para contribuir a la recuperación del joven que pensó en quitarse la vida.

La licenciada en Psicología, Rosario Sanguedolce sostuvo que la ayuda de los padres es indispensable, pero siempre que se cuente con el apoyo externo, ya que de esa manera, la situación podrá ser controlada de una manera más objetiva y beneficiosa tanto para el joven que "no quiere vivir" como para los padres que se enfrentan a situaciones totalmente complicadas.

"Es importante que los padres puedan reconocer que hay situaciones en las que ellos no pueden ayudar. Cada uno tiene su lugar, su función y es importante tercerizar; que no quede todo en la familia, como una cuestión muy hermética porque si estamos viendo que nuestro hijo que es adolescente está teniendo conductas que nos llaman la atención o conductas peligrosas, algo está pasando, y los padres no están pudiendo solucionarlo solos. Esto no quiere decir que ellos sean culpables, ya que por ahí hay veces que no saben cómo manejar a un adolescente y por eso es importante responsabilizarse por ello y buscar ayuda. El rol profesional es ayudar en una situación en la que los padres ya no pueden hacer nada, y le corresponde a un profesional ver lo que está pasando con ese joven", indicó la Lic. Rosario Sanguedolce.